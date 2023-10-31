Turizm, Kültür, Sanat, Gaeltacht, Spor ve Medya Dairesi Başkanlığına Yeni Genel Sekreter Aranıyor

Turizm, Kültür, Sanat, Gaeltacht, Spor ve Medya Departmanı politika, bütçe ve yönetim konularından sorumlu olacak yeni bir Genel Sekreter arıyor. Yıllık 230,000 Euro'yu aşan rekabetçi maaşıyla departman, bu önemli rol için yüksek vasıflı adayları çekmeyi hedefliyor.

Genel Sekreter, turizm sektörünün geliştirilmesi ve tanıtılması, İrlanda'nın zengin kültürel mirasının korunması ve İrlanda dilinin desteklenmesi ve korunması da dahil olmak üzere çok çeşitli sorumluluklara sahip olacak. Ek olarak, bu rol spor endüstrisinin yanı sıra yayıncılık ve medya sektörlerinin denetlenmesini de içermektedir. Bakanlık, kamu hizmeti yayıncıları RTÉ ve TG4'e fon sağlanmasında önemli bir rol oynuyor ve bu önemli platformların halka yüksek kaliteli içerik sunmaya devam etmesini sağlıyor.

Başarılı adayın, Bakan Catherine Martin ve Devlet Bakanlarına değerli politika tavsiyeleri sunması bekleniyor. Ayrıca bakanlığın yetkisi altındaki çeşitli sektörlere stratejik liderlik ve rehberlik sunmaktan da sorumlu olacaklar.

Bu pozisyonda başarılı olabilmek için, yeni Genel Sekreterin özellikle mali, politika ve operasyonel konularla ilgilenirken sağlam muhakeme yeteneği ve siyasi farkındalığa sahip olması gerekmektedir. Önlerinde uzanan zorlukları ve fırsatları net bir şekilde anlamaları ve bunları etkili bir şekilde yönetebilmeleri çok önemlidir.

Bu heyecan verici fırsatla ilgileniyorsanız, son başvuru tarihi olan 16 Kasım Perşembe'yi kaçırmayın. Seçilen aday, 2017'den bu yana bu görevi yürüten mevcut Genel Sekreter Katherine Licken'in yerini alacak.

Lisans ücreti gelirlerindeki düşüşe çözüm bulmak ve medyanın geleceğini şekillendirmek amacıyla Bakan Catherine Martin yakın zamanda geleceğin medya komisyonunu kurdu. Bu komisyon İrlanda'daki medya ortamının geleceğini araştıracak ve önerilerde bulunacaktır. Yeni Genel Sekreterin bu komisyonun bulgularından kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin uygulanmasında aktif olarak yer alması bekleniyor.

SSS:

Soru: Turizm, Kültür, Sanat, Gaeltacht, Spor ve Medya Dairesi Genel Sekreterinin görevi nedir?

C: Genel Sekreter, turizm sektörünün geliştirilmesi ve tanıtılması, kültürel mirasın korunması, İrlanda dilinin desteklenmesi ve spor, yayıncılık ve medyanın gözetimi dahil olmak üzere bakanlık içindeki politika, bütçe ve yönetişim konularından sorumludur. sektörler.

Soru: Genel Sekreterlik pozisyonunun maaşı nedir?

C: Genel Sekreter pozisyonunun maaşı yıllık 230,000 Euro'nun üzerindedir.

Soru: Yeni Genel Sekreter kime rapor verecek?

C: Yeni Genel Sekreter, Turizm, Kültür, Sanat, Gaeltacht, Spor ve Medya Bakanı, Catherine Martin ve Devlet Bakanlarına rapor verecek.

Soru: Başvurular için son tarih ne zaman?

C: Başvurular için son tarih 16 Kasım Perşembe.