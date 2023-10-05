Stanford Bilim Adamları, Elektronik ve Enerji Alanındaki Potansiyel Uygulamalarla Nadir Altın Formunu Sentezledi

Stanford Üniversitesi'ndeki bilim adamları, halojenür perovskit ile stabilize edilmiş, Au2+ olarak bilinen nadir bir altın formunu başarıyla sentezlediler. Bu eşsiz malzemenin elektronik ve enerji sektörlerinde potansiyel uygulamaları var ve Nobel ödüllü Linus Pauling'in daha önceki araştırmalarıyla bağlantılı.

Altın, doğal olarak kararlı Au2+ formunda oluşmayan bir elementtir. Ancak Stanford araştırmacıları halojenür perovskit kullanarak altının bu bulunması zor formunu oluşturup stabilize etmeyi başardılar. Au2+ perovskit, basit bileşenler kullanılarak ve oda sıcaklığında sentezlenebilir, bu da üretimini hızlı ve kolay hale getirir.

Bu keşif önemlidir çünkü perovskitteki altın atomları, yüksek sıcaklıktaki süperiletkenlerdeki bakır atomlarına benzer özellikler sergiler. Ek olarak, Au2+ gibi eşleşmemiş elektronlara sahip ağır atomlar, daha hafif atomların sahip olmadığı benzersiz manyetik etkilere sahiptir.

Au2+'nın nadirliği, parçacıklar ışık hızına yaklaştığında ortaya çıkan göreceli etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu etkiler, altın atomlarını çevreleyen elektronların ağırlaşmasına ve çekirdeğe sıkı bir şekilde bağlanmasına neden olur. Sonuç olarak, altın doğal olarak bir veya üç elektron kaybederek sırasıyla Au1+ veya Au3+ oluşturur ve Au2+ oluşumu hariç tutulur.

Au2+ barındıran perovskit oluşturmak için araştırmacılar, sezyum klorür ve Au3+-klorürü hidroklorik asit ve C vitamini ile birlikte suda karıştırdılar. C vitamini bir elektron bağışlayarak Au3+'yi Au2+'ya dönüştürdü. Bu malzeme katı halde kararlıdır ancak çözelti halinde değildir.

Işığın emilimini ve perovskitin kristal yapısını incelemek için spektroskopi ve X-ışını kırınımı da dahil olmak üzere başka testler ve analizler yapıldı. Araştırmacılar bu keşfin heyecan verici özelliklere sahip malzemelerin geliştirilmesinde yeni yollar açtığına inanıyor.

Bu çalışma Nature Chemistry'de yayınlandı ve araştırma, Stanford Üniversitesi'nde kimya doçenti Hemamala Karunadasa ve Princeton Üniversitesi'nde inorganik kimya alanında doktora sonrası araştırmacı olan Kurt Lindquist tarafından yönetildi.

kaynaklar:

– Doğa Kimyası: [bağlantı]

– Stanford Üniversitesi: [bağlantı]

– Princeton Üniversitesi: [bağlantı]