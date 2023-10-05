Gizemli Parlayan Memeliler: Hayvanlar Aleminde Biyofloresan

Batı Avustralya Müzesi'ndeki araştırmacılar, ultraviyole (UV) ışığa maruz kaldığında renkli bir parıltı yayma yeteneği olan biyofloresansın tüm memeli türlerinde mevcut olduğunu keşfettiler. Bu şaşırtıcı bulgu, biyofloresansın belirli memeli türleriyle sınırlı olduğuna dair önceki varsayımlarla çelişiyor.

Çalışma, çeşitli ailelerden ve takımlardan 125 memeliye UV ışığının parlatılmasını ve çok çeşitli parlak renk tonlarının ortaya çıkarılmasını içeriyordu. Kızıl tilkinin sivri kulakları floresan yeşil bir parıltı yayarken, kutup ayısı, zebra ve leopar sırasıyla parlak beyaz, sarı ve siyah işaretler sergiliyordu. Turuncu yaprak burunlu yarasanın kanatları bile hayalet gibi beyaz bir iskelete dönüştü. Küçük bir keseli olan büyük bilby, UV ışığı altında bir elmas gibi parlıyordu.

Araştırmacılar, memeli ailelerinin yaklaşık yarısının, kürk, pençeler, dişler, bıyıklar ve hatta bazı çıplak deriler gibi çeşitli vücut kısımlarını içeren biyofloresans gösterdiğini keşfetti. Bunun tek istisnası, tek floresan özelliği dişleri olan cüce dönücü yunustu.

Biyofloresan, protein gibi bir kimyasalın UV ışığını absorbe etmesi ve daha sonra daha uzun dalga boyunda ışık yayması durumunda ortaya çıkar. Mercanlar, deniz kaplumbağaları, kurbağalar, papağanlar ve hatta insanlar gibi diğer çeşitli organizmalarda da gözlemlenmiştir. Ancak bu olgunun memelilerdeki amacı ve avantajı belirsizliğini koruyor. Bazı bilim insanları bunun biyolojik bir adaptasyon olarak hizmet edebileceğini öne sürerken, diğerleri bunun yüzey kimyasının bir yan ürünü olabileceğine inanıyor.

Araştırmacılar ayrıca floresansın en çok gece yaşayan türler arasında yaygın olduğunu ve bunun düşük ışık koşullarında görünürlüğü arttırmada rol oynayabileceğini öne sürdüğünü belirtti. Örneğin geceleri en aktif olan memeliler, eşlerini çekmek veya bölgelerini savunmak için biyofloresan işaretler kullanabilir. Ancak memelilerde biyofloresansın önemini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Amacı ne olursa olsun, tüm memeli türlerinde biyofloresansın varlığı büyüleyici bir keşiftir. Hayvanlar aleminin ilgi çekiciliğine ve çeşitliliğine katkıda bulunuyor ve doğal dünya hakkında hâlâ ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiğinin altını çiziyor.

Bu araştırma Royal Society Open Science'da yayınlandı.

kaynaklar:

– Travouillon, KJ, McNamara, K., Cheng, K., Llamas, B., Farrugia, T., Guay, P.-J., Archer, M. (2023). Biyofloresans memelilerde yaygındır. Royal Society Açık Bilim, 10(2), 211722.