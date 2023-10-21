Küresel Isınma Mercan Resif Yırtıcısının Yayılmasını Artırabilir

Küresel ısınma yalnızca mercanların beyazlamasına katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda mercan resiflerinin yırtıcıları olduğu bilinen dikenli denizyıldızı popülasyonunu da artırma potansiyeline sahip. Bu denizyıldızları yetişkinlik dönemlerinde mercan resiflerini yiyip bitiren gerçek yırtıcılardır. Bununla birlikte, yavru olduklarında otobur gibi davranırlar ve mercan yırtıcıları haline gelmeden önce canlı mercanların iyileşmesini beklerler.

Sidney Üniversitesi'nden bilim insanları, yavru dikenli denizyıldızının ısı stresine karşı direncini test etmek için deneyler yaptı. Deneyler, mercanların ağarmasına ve ölümlerine yol açan deniz sıcak hava dalgalarının koşullarını taklit etmeyi amaçlıyordu. Denizyıldızları, sıcaklığın 28°C ila 30°C arasında olduğu sıcak hava dalgası senaryolarına maruz bırakıldı ve mercanlara kıyasla sıcak hava dalgası koşullarına önemli ölçüde daha fazla tolerans gösterdi.

Global Change Biology dergisinde yayınlanan çalışma, genç dikenli denizyıldızının 20 güne kadar yüksek sıcaklıklara dayanabildiğini ortaya çıkardı. Bu direnç, mercanların ağarmasına neden olan ısı yoğunluğunun neredeyse üç katıdır. Bulgular, ısınan suların aslında bu denizyıldızlarına fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Mercanların ağarması ve ölümlerinden kaynaklanan mercan molozu habitatının bolluğu, zamanla sayılarının artmasına olanak tanır.

Okyanusun ısınması, mercanların hayatta kalmasına doğrudan bir tehdit oluşturuyor; Akdeniz ve Avustralya'daki Büyük Bariyer Resifi gibi bölgelerde şiddetli ağartmaların yaşandığı bölgelerde çeşitli mercan türleri yok oluyor. Avustralya hükümetinin hazırladığı bir rapora göre, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların %91'i, uzun süren yaz sıcak hava dalgasının ardından beyazlama nedeniyle hasar gördü.

Sonuç olarak, küresel ısınma, mercan resifleri için yalnızca beyazlama yoluyla değil, aynı zamanda dikenli denizyıldızlarının çoğalmasını da potansiyel olarak teşvik ederek önemli bir tehdit oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerini anlamak, koruma çabaları açısından hayati önem taşıyor.

kaynaklar:

– Sidney Üniversitesi

– Küresel Değişim Biyolojisi Dergisi