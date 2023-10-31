NASA'nın X-ışını Teleskopları Tarafından Açıklanan “Kozmik El” Oluşumuna İlişkin Yeni Bilgiler

NASA'nın X-ışını teleskopları yakın zamanda araştırmacılara "kozmik el" olarak bilinen esrarengiz fenomene daha geniş bir bakış açısı kazandırdı. Dünya'dan yaklaşık 16,000 ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu spektral oluşum, benzeri görülmemiş bir 17 gün boyunca gözlemlendi ve bu gök cismini anlamamızda önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Kozmik el yeni bir keşif değil; ancak bu uzun gözlem süresi, bilim adamlarının bu maddenin kökeni ve bileşimi hakkında yeni bilgiler edinmelerine olanak tanıdı. Oluşum aslında yaklaşık 15 yıl önce meydana gelen MSH 52-1,700 adlı süpernova patlamasının kalıntısıdır. Bu onu Samanyolu galaksimizdeki en genç süpernovalardan biri yapar.

Stanford Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, süpernovanın kalıntılarının pulsar olarak bilinen ultra yoğun, mıknatıslanmış bir yıldız doğurduğunu açıkladı. Patlama ayrıca, tabanda bulunan, parlak bir X-ışını jeti yayan ve kozmik elin "bileğine" doğru uzanan pulsar ile bir eli andıran esrarengiz deseni de yarattı.

Son zamanlarda NASA'nın Görüntüleme X-ışını Polarimetresi Gezgini (IXPE), elin spektral kalıntıları hakkında daha ayrıntılı bilgi sağladı. Araştırmacılar, bölgedeki manyetik alanlardan etkilenen X-ışını polarizasyonunu analiz ederek el benzeri bulutsudaki manyetik alanın haritasını çıkarmayı başardılar.

IXPE verileri, düz ve düzgün bir manyetik alanın varlığına işaret eden, oldukça yüksek polarizasyona sahip bölgeleri ortaya çıkardı. Bu bulgular, pulsar rüzgarı bulutsusu bölgelerinin çok az türbülans yaşadığını ve bunun da yüksek enerjili parçacıkların oluşumuna yol açtığını göstermektedir.

Çalışmanın ortaya çıkardığı ilgi çekici yönlerden biri, X-ışını jetinin pulsarın yakınındaki türbülanslı bir bölgeden, kozmik elin bilek ve parmaklarının yakınındaki daha düzgün bir manyetik alana geçişidir. Bu da parçacıkların tabandan parmak uçlarına doğru ilerledikçe ivme kazandığını gösteriyor.

Pulsarların etrafındaki enerjik parçacıkların kozmik el oluşumuyla aydınlatılan yaşam öyküsünü anlamak, bu gök cisimlerinin nasıl parçacık hızlandırıcı olarak hareket edebildiğine dair hayati bilgiler sağlıyor. Bu yeni keşifler, daha fazla araştırmanın ve uzayın uçsuz bucaksız alanındaki diğer gizemlerin potansiyel olarak çözülmesinin önünü açıyor.

FAQ

Kozmik el oluşumu nedir?

Kozmik el oluşumu, Dünya'dan yaklaşık 16,000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan spektral bir desendir. MSH 15-52 adı verilen bir süpernova patlamasının kalıntısıdır.

Kozmik el oluşumu kaç yaşındadır?

Kozmik eli oluşturan süpernova patlaması yaklaşık 1,700 yıl önce meydana geldi ve bu da onu Samanyolu galaksimizdeki en genç süpernovalardan biri haline getirdi.

Pulsar nedir?

Pulsar, süpernova patlaması sonucu oluşan, ultra yoğun, mıknatıslanmış bir yıldızdır. X ışınları da dahil olmak üzere radyasyon ışınları yayar.

Araştırmacılar kozmik eldeki manyetik alan hakkında ne keşfettiler?

Araştırmacılar, X-ışını polarizasyonunu analiz ederek, kozmik eldeki manyetik alanın belirli bölgelerde dikkat çekici derecede düz ve tek biçimli olduğunu buldu; bu, pulsar rüzgar bulutsusu bölgelerinde çok az türbülansa işaret ediyor.

X-ışını jetinin pulsardan kozmik elin bilek ve parmaklarına geçişi neyi gösteriyor?

Geçiş, yüksek enerjili parçacıkların pulsarın yakınındaki türbülanslı alandan uzaklaşıp bilek ve parmaklar gibi daha düzgün bir manyetik alana sahip bölgelere doğru ilerledikçe ivme kazandığını gösteriyor.