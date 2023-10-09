NASA'da Yerli Temsil: Yerli Amerikalı Mühendisleri ve Bilim Adamlarını Kutlamak

NASA'nın yakın zamanda InSight uzay aracını Mars'a başarıyla indirmesi, Yerli Amerikalıların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında yeterince temsil edilmediğine dikkat çekti. Navajolu bir mühendis olan Aaron Yazzie, görevde çok önemli bir rol oynadı ve yerli gençler için bir rol model haline geldi. Yazzie'nin başarıları, diğer Kızılderili mühendis ve bilim adamlarınınkilerle birlikte, yeterince temsil edilmeyen bu topluluğun yaptığı katkılara ışık tutuyor.

Arizona'da büyüyen Yazzie, Stanford'dan Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'na katıldı ve Mars'a bir uzay aracının indirilmesinden sorumlu ekibin bir parçasıydı. Yazzie, Mars'ın atmosferi hakkında önemli verileri toplayan önemli bir bileşen olan yardımcı yük sensörü alt sistemi üzerindeki basınç girişini yarattı. Onun başarısı, artık STEM alanında hayallerine ulaşmanın mümkün olduğunu gören birçok Kızılderili gencine ilham kaynağı oldu.

Ancak Yazzie, uzay programında etki yaratan ilk Kızılderili değil. Cherokee Milleti'nin bir üyesi olan Mary Golda Ross, ilk Kızılderili kadın mühendis ve matematikçiydi. Lockheed Martin'de çalıştı ve çeşitli projelerde NASA ile işbirliği yaptı. Ross, Agena roketinin üst aşamasını ilerletmede hayati bir rol oynadı ve uzay aracı için operasyonel gereksinimleri geliştirerek Apollo projesine katkıda bulundu. NASA'nın Gezegensel Uçuş El Kitabı'nı yazmak da dahil olmak üzere başarıları, onun uzay araştırmalarına yaptığı önemli katkıları ortaya koyuyor.

Osage ve Cherokee fizikçisi Jerry Elliott da Oklahoma Üniversitesi'nden fizik diploması alan ilk Yerli Amerikalılardan biri olarak tarihe geçti. NASA'ya uçuş görevi operasyon mühendisi olarak katıldı ve Apollo 13 görevinde çok önemli bir rol oynadı. Elliott'un hesaplamaları, bir sistem arızasının ardından mürettebatın güvenli bir şekilde Dünya'ya geri dönmesine yardımcı oldu. Bu görev sırasındaki örnek liderliği ona prestijli Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı kazandırdı.

Bu Kızılderili mühendisler ve bilim adamları gelecek nesillerin yolunu açtılar. Başkalarına STEM alanında kariyer yapma konusunda ilham verdiler ve uzay araştırmalarına önemli katkılarda bulundular. Başarıları, bilimsel alanlardaki çeşitliliğin önemini vurguluyor ve herkesin hayallerine özveri ve azimle ulaşabileceğini hatırlatıyor.

kaynaklar:

– Ulusal Bilim Vakfı. (2012).

– Ada Haberleri.

– Cherokee Phoenix.

- Amerikan Kızılderilileri Smithsonian Ulusal Müzesi.