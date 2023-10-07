Ekim Gökyüzü Gözlemi: Gözlemlenecek Göksel Olaylar

Ekim, gökyüzü gözlem meraklıları için büyüleyici bir aydır çünkü gözlemlenecek çeşitli gök olaylarını sunar. Gökyüzünde poz veren gezegenlerden “ateş çemberi” Güneş tutulmasına kadar herkesin keyif alacağı bir şeyler var.

10 Ekim'de gökyüzü gözlemcileri gün doğumundan önce Venüs'ü doğuda görme fırsatına sahip olacak. İnce bir hilal şeklindeki Ay'ın eşlik ettiği Venüs, aslan Aslan'ın parlak kalbi ve mavimsi beyaz yıldız Regulus ile birleşerek güzel bir gök görüntüsü oluşturacak.

Ekim ayının en çok beklenen olaylarından biri, 14 Ekim'de gerçekleşecek olan "ateş çemberi" Güneş tutulmasıdır. Bu göksel olay, yalnızca Oregon'dan Teksas'a ve ABD'nin bazı bölgelerine kadar uzanan dar halkalı yolda görülebilecek. Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika. Ancak halkalılık yolunun dışında kalanlar bile kısmi tutulmaya yine de tanık olabilecek.

Güneş tutulmasını gözlemlemenin tutulma gözlükleri veya özel güneş filtresi gibi özel göz koruması gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Gökyüzü gözlemcileri, tutulmayı güvenli bir şekilde gözlemlemek için iğne deliği projektörü gibi dolaylı görüntüleme yöntemlerini de kullanabilirler. Bir sonraki tam güneş tutulması 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayacak.

23 Ekim'de yaklaşık %70'i aydınlanan Ay, gece gökyüzünde halkalı gezegen Satürn'ün hemen altında asılı kalacak. Gün batımından bir veya iki saat sonra güneye bakan gözlemciler bu nefes kesici gök hizalanmasına tanık olabilirler. Ertesi akşam Ay, Satürn'ün hemen doğusunda asılı kalacak ve bu göksel eşleşmeye hayret etmek için başka bir fırsat sağlayacak.

Ayı iyi bir notla bitirmek gerekirse, 28 Ekim'de dolunay ve Jüpiter, gökyüzünde etkileyici bir görüntü oluşturacak kadar yakınlaşacak. Bu iki parlak nesne gökyüzü gözlemcileri için çarpıcı bir görsel görüntü sağlayacak.

Ekim ayı, gökyüzü gözlemciliği meraklıları için gerçekten de göksel ikramlarla dolu bir ay. İster “ateş halkası” tutulmasını gözlemlemek olsun, ister gezegenlerin ve Ay'ın göksel hizalanmalarına hayret etmek olsun, gece gökyüzünde keşfedilecek sayısız harikalar vardır.

Tanımlar:

– Göksel olaylar: Tutulmalar, hizalanmalar ve gezegen konumları gibi gökyüzünde meydana gelen olaylar veya oluşumlar.

– Halkalı güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i tamamen örtmediği ve Ay'ın kenarlarında güneş ışığının bir halkasını görünür bıraktığı bir tür güneş tutulması.

– Dolaylı görüntüleme yöntemi: İğne deliği projektörü kullanmak gibi, Güneş tutulmasını veya diğer parlak gök cisimlerini doğrudan Güneş'e bakmadan gözlemlemenin güvenli bir yolu.

kaynaklar:

– NASA JPL (Twitter)