Ürkütücü Sezon Kozmik Bir Gösteri Getiriyor: Kanlı Ay Kısmi Ay Tutulması

Bu Ekim ayında, Güneş, Ay ve Dünya'nın mükemmel bir şekilde hizalandığı ve bize büyüleyici bir Kanlı Ay kısmi ay tutulması yaşattığı göksel bir gösteriye tanık olmaya hazırlanın. Bu ürkütücü olayda Dünya, avıyla ziyafet çeken bir vampiri andıracak şekilde Ay'dan kozmik bir ısırık alıyormuş gibi görünecek.

Ay tutulmaları, Dünya ve Ay'ın yörüngeleri senkronize olduğunda ve Dünya'nın doğrudan Güneş ile Ay arasında konumlandığı zaman meydana gelir. Sonuç olarak, Güneş'in ışığı Dünya tarafından engelleniyor ve gölgesi Ay yüzeyine düşüyor. Dünya'nın gölgesinin Dolunay'ı tamamen kapladığı tam ay tutulmasından farklı olarak, kısmi ay tutulması Ay'ı yalnızca kısmen kaplayarak uydumuz üzerinde bir "ısırık" yanılsaması yaratır.

Kanlı Ay kısmi ay tutulmasının muhteşem görüntüsü 28-29 Ekim'de gerçekleşecek ve Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Afrika, Asya, Pasifik ile Kuzey Kutbu ve Antarktika'nın seçilmiş bölgelerindeki gözlemcileri büyüleyecek. Bulunduğunuz yerdeki belirli görüntüleme zamanlarını belirlemek için TimeandDate'in etkileşimli tutulma haritasına bakın veya canlı yayınlarını izleyin.

Parçalı tutulma sırasında Ay, yarı gölgeli tutulma olarak bilinen, Dünya'nın neredeyse gölgesinden geçecek. Bu aşama, kısmi tutulmanın her iki tarafında yaklaşık bir saat boyunca görülebilecek. Tutulmanın tüm aşamaları da dahil olmak üzere yaklaşık 4 saat 25 dakika sürmesi bekleniyor, ancak en büyüleyici anlar yalnızca yaklaşık 1 saat 17 dakika sürecek. Bu süre zarfında Ay yüzeyinin yaklaşık yüzde 6'sı Dünya'nın gölgesinde kalacak.

İlginç bir şekilde tutulmalar genellikle çiftler halinde meydana gelir. 14 Ekim'de Kuzey ve Güney Amerika'da gözlemlenen halkalı güneş tutulması veya "ateş çemberi" tutulmasının ardından, yaklaşan kozmik olaylar arasında 24-25 Mart 2024'te yarı gölgeli ay tutulması ve 8 Nisan 2024'te tam güneş tutulması yer alıyor. .

Şimdi “Kanlı Ay” lakabına değinelim. Her ne kadar bu hafta sonu gerçekleşecek tutulma gerçek bir Kanlı Ay yaratmayacak olsa da, bu isim olaya dramatik bir dokunuş katıyor. Kanlı Ay, genellikle Güneş'in ışığının Dünya atmosferinden saçılmasından kaynaklanan, tam ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızımsı görünümünü ifade eder. Bununla birlikte, farklı kültürler genellikle Ekim ayındaki Dolunay'ı Avcı Ayı veya Kanlı Ay gibi çeşitli isimlerle adlandırır.

SSS:

Soru: Parçalı ay tutulması nedir?

C: Kısmi bir ay tutulması sırasında Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesi tarafından kaplanır ve bu da Ay'ın "ısırığı" yanılsamasını yaratır.

Soru: Yaklaşan Kanlı Ay parçalı ay tutulması nerede görülebilecek?

C: Tutulma Avrupa'dan, Kuzey Amerika'dan, Güney Amerika'nın bazı kısımlarından, Avustralya'dan, Afrika'dan, Asya'dan, Pasifik'ten ve Arktik ve Antarktika'nın seçilmiş bölgelerinden görülebilecek.

Soru: Tutulma ne kadar sürecek?

C: Tutulmanın tamamı, tüm aşamaları dahil, yaklaşık 4 saat 25 dakika sürecek. Ancak en büyüleyici anlar yaklaşık 1 saat 17 dakika sürecek.

Soru: Bu tutulma sırasında Ay kırmızı mı görünecek?

C: Hayır, bu parçalı ay tutulması sırasında Ay kırmızı görünmeyecek. “Kanlı Ay”, özellikle tam ay tutulması sırasında gözlemlenen kırmızımsı renk tonunu ifade eder.