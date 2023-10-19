Geoteknik Santrifüj Modellemesi Kullanılarak Kırık Kayalarda Uzun Süreli Radyonüklid Göçünün Simülasyonu

Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacılar, jeoteknik santrifüj modellemeyi kullanarak radyonüklitlerin veya kirletici maddelerin küçük ölçekli kırık granit yoluyla taşınmasını simüle etmek için yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu, özellikle geniş mekansal ve uzun zamansal ölçeklerde uzun vadeli ulaşım konularının anlaşılması açısından önemlidir. Derin jeolojik bertaraf, radyoaktif atık yönetimi için yaygın olarak kabul edilen bir yöntemdir, ancak radyonüklitlerin biyosfere göçüne yol açabilecek potansiyel sızıntı veya jeolojik çevrede değişiklik riski vardır.

Geleneksel saha izleme yöntemleri bu uzun vadeli ulaşım sorunlarının çözümünde yetersizdi. Ancak araştırmacılar, ayarlanabilir geçirgenliğe sahip kırık kaya numuneleri için benzersiz bir yapısal tasarım oluşturmak amacıyla 3 boyutlu baskı teknolojisinin yeteneklerini kullandılar. Bunu kapalı bir kontrol aparatıyla birleştirerek, düşük geçirgenlikli kırık kayaların bariyer performansını değerlendirmek için hem normal yerçekimi hem de hiper yerçekimi deneyleri yürütebildiler.

Hiper-yerçekimi deneyi başlangıçta topraktaki kirletici madde taşınımını simüle etmek için kullanıldı, ancak kırık kayalar üzerindeki etkileri bilinmiyordu. Araştırmacılar bu bilgi boşluğunu doldurmak için 3D baskılı kırılma ağı modelini ve hiper yerçekimi deneyini kullandılar. Sonuçlar, bu metodolojinin düşük geçirgenlikli kırıklı kayanın uzun vadeli bariyer performansını başarılı bir şekilde değerlendirebileceğini gösterdi.

Bu atılımın derin jeolojik imha alanı için önemli sonuçları vardır. Araştırmacılar bulgularının, imha yöntemlerinin uzun vadeli uygulanabilirliğini değerlendirmede hiper-yerçekimi deneylerinin ve 3D baskılı kırılma ağlarının potansiyelinin daha fazla araştırılmasına ilham vereceğini umuyor. Bu araştırma, radyonüklitlerin veya kirletici maddelerin kırık kayalarda taşınmasını incelemek ve nükleer atıkların derin jeolojik bertarafının güvenliğini artırmak için yeni olanaklar sunuyor.

Kaynak: Wenjie Xu ve diğerleri, "Kırık kayalarda çözünen maddenin taşınmasına ilişkin hiper-yerçekimi deneyi ve uzun vadeli bariyer performansı için değerlendirme yöntemi" Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042