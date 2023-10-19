Bilim İnsanları Neandertal DNA'sının Modern İnsanlardaki Dağılımını Analiz Ediyor

Cenevre Üniversitesi'ndeki (UNIGE) bilim adamları, Neandertal DNA'sının modern insanın genomlarındaki son 40,000 yıldaki dağılımını analiz eden bir çalışma yürüttüler. Science Advances dergisinde yayınlanan çalışma, Neandertallerin ve modern insanın ortak tarihine ışık tutuyor.

Araştırma, Afrika kökenli modern insanların, 40,000 yıl önce Avrasya'nın batı kesiminde Neandertallerin yerini almaya başladığını ortaya koyuyor. Bu değişim birkaç bin yıl boyunca kademeli olarak gerçekleşti ve Neandertal DNA'sının modern insanın genomuna entegrasyonuna yol açtı.

Araştırmacılar, Avrasya paleogenomlarını analiz ederek insan yayılımından sonra Neandertal introgresyon gradyanlarının varlığını araştırdılar. Afrika dışına yayılmanın, Neandertal soyunun zaman boyunca devam eden mekansal değişimlerine yol açtığını buldular. Erken Neolitik çiftçilerin yayılması, Asya popülasyonlarıyla karşılaştırıldığında Avrupa popülasyonlarında Neandertal istilasının azaltılmasında önemli bir rol oynadı.

Genom dizilimi ve karşılaştırmalı analiz, Neandertallerin ve modern insanların melezleştiğini ortaya koydu ve bu da günümüz Avrasyalılarında Neandertal DNA'sının yaklaşık yüzde ikisini oluşturdu. Bu yüzde, Avrasya'nın bölgeleri arasında biraz farklılık göstermektedir; Asya popülasyonları, Avrupa popülasyonlarına göre biraz daha yüksek Neandertal DNA oranına sahiptir.

Bu farkı açıklayan hipotezlerden biri, doğal seçilimin farklı popülasyonlardaki Neandertal genleri üzerinde farklı etkilere sahip olabileceğidir. Ancak UNIGE araştırmacıları göç akışlarına dayalı alternatif bir hipotez öne sürüyorlar. Hipotezlerine göre, Neandertaller çoğunlukla Avrupa'da bulunduğundan, Afrika'dan uzaklaştıkça Neandertal DNA'sının oranı da artıyor.

Bu hipotezi test etmek için araştırmacılar, son 4,000 bin yılda Avrasya'da yaşayan bireylere ait 40'den fazla genomun yer aldığı bir veritabanı kullandılar. İstatistiksel analizler, Avrupa'daki Paleolitik avcı-toplayıcıların Asya'dakilere göre biraz daha yüksek oranda Neandertal DNA'sına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ancak Neolitik döneme geçiş sırasında Avrupa popülasyonlarındaki Neandertal DNA'sının oranı azaldı. Bu düşüş, daha düşük oranda Neandertal DNA'sı taşıyan ilk çiftçilerin Anadolu'dan gelişiyle aynı zamana denk geldi. Bu çiftçilerle Avrupa popülasyonları arasındaki melezleşme, Neandertal DNA'sını daha da seyreltti.

Çalışma, melezleşmiş türlerin tarihini izlemek için antik genomların ve arkeolojik verilerin kullanımını vurguluyor. Ayrıca ortalamadan sapan, avantajlı ya da dezavantajlı etkileri olabilecek genetik profillerin tespiti için gelecek çalışmalara da referans teşkil etmektedir.

kaynaklar:

– Bilimdeki Gelişmeler: “Geçmişteki insan yayılımları Neandertal soyunun mekansal modelini şekillendirdi”

– Cenevre Üniversitesi: “Geçmişteki insan yayılmaları Neandertal soyunun mekansal modelini şekillendirdi”