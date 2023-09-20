Yeni Yöntem, Hayvanlarda Eşzamanlı Gen Modifikasyonuna İzin Veriyor

ETH Zürih'ten araştırmacılar, CRISPR-Cas gen makasını kullanarak tek bir hayvanın hücrelerinde çoklu gen modifikasyonlarına izin veren bir yöntem geliştirdiler. Bireysel organlardaki hücreler mozaik benzeri bir şekilde genetik olarak değiştirilmektedir; her hücrede yalnızca bir gen değiştirilmiştir. Bu yöntem, bilim adamlarının çeşitli gen değişikliklerinin etkilerini tek bir deneyde incelemesine olanak tanır.

Araştırmacılar bu yaklaşımı yetişkin farelerde başarıyla uyguladılar ve bu, canlı hayvanlarda ilk kez yapıldı. Adeno-ilişkili virüsü (AAV) farelerin hücrelerine gen yok etme talimatlarını iletmek için kullandılar. Farelere farklı talimatlar taşıyan bir virüs karışımını bulaştırarak, beyin hücrelerindeki farklı genleri kapatmayı başardılar.

Bu yöntemi kullanarak araştırmacılar, insanlarda 22q11.2 delesyon sendromu olarak bilinen nadir bir genetik bozukluğa ilişkin yeni bilgiler elde ettiler. Hastalıkla ilişkili kromozomal bölgedeki 29 gene odaklandılar ve bu genlerden üçünün beyin hücresi işlev bozukluğunda önemli bir rol oynadığını keşfettiler. Çalışma ayrıca fare hücrelerinde şizofreni ve otizm spektrum bozukluklarını anımsatan desenleri de ortaya çıkardı. Bu yeni bilgi potansiyel olarak anormal gen aktivitesini telafi edecek ilaçların geliştirilmesine yol açabilir.

Yöntemin, bu özel genetik bozukluğu incelemenin ötesinde uygulamaları da var. Birden fazla genin dahil olduğu diğer genetik bozuklukları ve hastalıkları incelemek için kullanılabilir. Araştırmacılar, deney başına değiştirilmiş gen sayısını mevcut 29'dan birkaç yüze çıkarmayı planlıyor. Teknolojiye ilişkin bir patent başvurusunda bulundular ve bu yöntemi daha da geliştirmek ve kullanmak için bir şirket kuruyorlar.

kaynaklar:

– ETH Zürih: Araştırmacılar tek bir CRISPR-Cas9 tedavisiyle birçok organdaki düzinelerce geni eş zamanlı olarak değiştiriyor

- Doğa: Çoğullanmış tek hücreli CRISPR-Cas9 nakavtları, hücre canlılığında gene özgü rolleri ortaya koyuyor