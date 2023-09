Genetik Araştırmanın Geleceği: CRISPR Teknolojisindeki Gelişmeler

By

ETH Zürih'teki araştırmacılar, hayvanlarda her hücrenin genetik olarak farklı şekilde değiştirilmesine olanak tanıyan yeni yöntemleriyle genetik modifikasyon alanında önemli ilerlemeler kaydetti. Bu çığır açıcı teknik, bilim adamlarının tek bir deneyde çoklu gen modifikasyonlarının etkilerini incelemesine olanak tanıyarak genetik araştırmalarda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Daha önce araştırmacıların her biri farklı bir gen modifikasyonuna odaklanan çok sayıda hayvan deneyi yapması gerekiyordu. CRISPR-Cas gen makasını kullanan yeni yöntem, tek bir hayvanın hücrelerinde aynı anda birden fazla gen değişikliği yaparak bir mozaiği andırıyor. Her hücrede yalnızca bir gen değiştirilmiş olsa da, modifikasyonlar organdaki farklı hücrelere göre değişiklik göstererek kesin analize olanak sağlar.

Nature dergisinde yayınlanan çığır açıcı bir çalışmada ETH Zürih araştırmacıları bu yöntemi yetişkin farelere başarıyla uyguladı. Adeno-ilişkili virüsü (AAV) bir dağıtım sistemi olarak kullanarak, fare hücrelerindeki spesifik genleri hedefleyebildiler ve değiştirebildiler. Araştırmacılar fare beyninde aktif olan 29 gene odaklandılar ve her bir geni değiştirdikten sonra bireysel beyin hücrelerinin RNA profillerini incelediler. Bu analiz sayesinde, 22q11.2 delesyon sendromu olarak bilinen nadir bir genetik bozuklukta beyin hücresi işlev bozukluğundan birincil olarak sorumlu olan üç gen keşfettiler. Ek olarak fare hücrelerinde şizofreni ve otizm spektrum bozuklukları semptomlarına benzeyen desenler buldular.

Tamamen gelişmiş hayvanlardaki genetik bozuklukların çalışılabilmesi, bu alandaki araştırmaları önemli ölçüde ilerletmektedir. Yeni teknik, birden fazla genin rol oynadığı şizofreni gibi karmaşık hastalıklar için özellikle değerlidir. Bu yöntem, genlerin anormal aktivitesini araştırmak ve bu anormallikleri telafi edebilecek ilaçlar geliştirmek için kullanılabilir. Araştırmacılar halihazırda deney başına değiştirilmiş gen sayısını 29'dan birkaç yüze çıkarmayı ve bu yaklaşımı daha da güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

ETH Zürih, bu yenilikçi teknoloji için patent başvurusunda bulundu ve araştırmacılar, yöntemi daha da geliştirip kullanmak için bir yan ürün kurmayı planlıyor. CRISPR teknolojisindeki gelişmeler, biyomedikal araştırmalar için sonsuz olasılıkların önünü açarak, bilim adamlarının tek bir deneyden zengin miktarda bilgi elde etmesine ve karmaşık genetik hastalıkların moleküler nedenlerini araştırmayı hızlandırmasına olanak tanıdı.

