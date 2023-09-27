Genetiği Değiştirilmiş Bakteriler Plastik Atıkları Değerli Kimyasallara Dönüştürüyor

Nature Communications'da yayınlanan bir araştırmaya göre, bir grup bilim insanı, plastik atıkları verimli bir şekilde değerli kimyasallara dönüştürme yeteneğine sahip, genetiği değiştirilmiş bakteriler geliştirdi. Plastik kirliliği; çevre, yaban hayatı ve insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olan, giderek büyüyen küresel bir krizdir. Potansiyel bir çözüm, tasarlanmış mikroorganizmalar kullanarak plastiği faydalı ürünlere dönüştürmektir, ancak bu yaklaşım karmaşık ve zorlu olmuştur.

Bu çalışmada, Ting Lu ve James Collins liderliğindeki araştırmacılar, en yaygın plastik türlerinden biri olan polietilen tereftalatın (PET) ileri dönüşümü için bir toprak bakterisi olan Pseudomonas putida'nın genetiği değiştirilmiş iki suşu tasarladı. Her suş, plastiğin kimyasal parçalanması sırasında ortaya çıkan iki yan üründen birini parçalayacak şekilde tasarlandı: tereftalik asit ve etilen glikol.

Araştırmacılar, bu iki türün bir konsorsiyumda birleştirilmesiyle, her iki yan ürünü işleyen tek bir türün kullanılmasına kıyasla daha yüksek verim elde edebildiklerini buldular. Bakteriler ayrıca plastiği, poliüretan ve adipik asit üretmek için kullanılabilen, PHA ve mukonat adı verilen biyolojik olarak parçalanabilir bir polimere dönüştürerek daha da ileriye dönüştürmeyi başardı. Poliüretan yapıştırıcılarda, kaplamalarda ve yalıtımda yaygın olarak kullanılırken, adipik asit naylon üretiminde kullanılır.

Bu çalışmanın bulguları, mikrobiyal toplulukların mühendisliğinin polimerlerin ileri dönüşümü ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi için umut verici ve etkili bir yaklaşım olabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, bu çalışmada kullanılan kavram ve stratejilerin diğer plastik türlerinin tedavisinde de uygulanabileceğine inanıyor.

Bu çığır açan araştırma, genetiği değiştirilmiş bakterilerin plastik kirliliği sorununu çözme ve atıkları değerli kimyasallara ve ürünlere dönüştürme potansiyelini ortaya koyuyor. Sentetik biyolojinin gücünden yararlanarak küresel plastik krizine yenilikçi çözümler bulmaya bir adım daha yaklaşabiliriz.

Kaynak:

Teng Bao ve diğerleri, Plastik ileri dönüşüm için mühendislik mikrobiyal işbölümü, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40777-x

atıf:

Genetiği değiştirilmiş, plastik yiyen bakteriler atıklara yeni bir hayat verebilir (2023, 27 Eylül). 27 Eylül 2023'te https://phys.org/news/2023-09-genetical-plastik-eating-bacteria-life.html adresinden alındı.