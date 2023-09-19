Gen Keşfi, Kök Tüylerinin Büyümesi ve Otlarda Nitrat Toplama Konusunun Anlaşılmasını Geliştiriyor

Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bitkilerde kök kıllarının büyümesinde çok önemli bir rol oynayan "BUZZ" adı verilen bir gen tespit ettiler. Kök kılları, bitkilerin topraktan su ve besin maddelerini emmesine yardımcı olan küçük yapılardır. Bu genin keşfi yalnızca kök büyüme mekanizmalarına ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir mahsul üretimini artırma potansiyeline de sahip.

BUZZ geninin, topraktaki nitrat konsantrasyonuna yanıt olarak hem hız hem de yan kök başlangıcı açısından kök büyümesini düzenlediği bulundu. Azot bitki büyümesi için gerekli bir besindir ve nitratlar birincil nitrojen kaynağıdır. Bitkilerin nitratları nasıl bulduğunu ve kullandığını anlamak, tarım, gübreleme uygulamaları ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

İlginç bir şekilde BUZZ geni düşük seviyelerde ifade ediliyor ve daha önce hiç tanımlanmamıştı. Bu da kimliğinin belirlenmesini zorlaştırdı. Genin, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi önemli mahsuller de dahil olmak üzere farklı çim türlerinde korunduğuna inanılıyor. Bu mahsullerin nitratları bulma ve etkili bir şekilde kullanma yeteneğinin arttırılması, küresel gıda üretimi üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.

Araştırmacılar şimdi BUZZ geni tarafından kontrol edilen mekanizmaları daha derinlemesine araştırıyorlar. Bu genin spesifik işlevlerini çözerek, nitrat toplama ve kök sistemi gelişimine ilişkin daha fazla bilgi ortaya çıkarmayı umuyorlar.

Çalışma, Washington Eyalet Üniversitesi laboratuvarındaki doktora öğrencileri ve diğer kurumlardan işbirlikçileri tarafından yürütüldü. Bulgular, temel biyolojik süreçlerin anlaşılmasında temel araştırmanın önemini vurguluyor ve bu, sonuçta mahsulün iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinde pratik uygulamalara yol açabilir.

kaynaklar:

– Thiel A. Lehman ve diğerleri, BUZZ: Başlangıç ​​sonrası kök kıl büyümesi için gerekli bir gen ve Brachypodium distachyon'da kök mimarisinin bir aracısı, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079