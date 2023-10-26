Kozmik Balenin Açılışı: Milyar Yıllık Bir Galaksi Çarpışması

Nefes kesici bir kozmik olay, Şili'deki Gemini Güney teleskopunu kullanan gökbilimciler tarafından yakalandı. Milyar yıllık bir sarmal galaksi çarpışmasının ardından, öncü galaksilerin birleşen çekirdeklerinin etrafını nazikçe saran pamuk şekerini andıran, dönen yıldızlararası toz ve gaz bantlarının muhteşem görüntüsüne tanık oldular.

Söz konusu tuhaf galaksi olan NGC 7727, Kova takımyıldızında, Samanyolu'ndan yaklaşık 90 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor. Bu göksel kaosun derinliklerinde bir çift süper kütleli kara delik yatıyor; onların kütleçekimsel etkisi kavramaya meydan okuyor. Devasa kara deliklerden biri, Güneşimizin kütlesinin 154 milyon katı kadar şaşırtıcı bir kütleye sahipken, arkadaşının ağırlığı ise 6.3 milyon güneş kütlesidir. Dikkat çekici bir şekilde, bu devasa nesneler yalnızca 1600 ışıkyılı uzaklıkta yer alıyor ve Dünya'ya bilinen en yakın süper kütleli kara delik çiftini temsil ediyor.

Bilim adamları, önümüzdeki 250 milyon yıl boyunca bu devasa kara deliklerin sonunda birleşerek daha da devasa bir kara delik oluşturacağını tahmin ediyor. NGC 7727'nin kaderi de dramatik bir dönüşüme uğrayacak. Halihazırda genç yıldızlar ve canlı yıldız doğumevleriyle ışıldayan galaksi, yavaş yavaş yerleşecek ve minimal yıldız oluşumuna sahip ağırlıklı olarak yaşlı yıldızlardan oluşan eliptik bir galaksiye dönüşecek; bu süreç, Samanyolu'nun ve komşusunun geleceğine olası bir bakış açısı olarak hizmet edecek. Andromeda Galaksisi, bundan milyarlarca yıl sonra birleşmeye mahkumdur.

Gemini South'a monte edilen Gemini Çok Nesneli Spektrograf (GMOS) tarafından çekilen çarpıcı görüntü, Ulusal Bilim Vakfı'nın NOIRLab'ı tarafından işletilen Uluslararası Gemini Gözlemevi'nin parçası olan bu son teknoloji ürünü teleskopların gücünü ve hassasiyetini sergiliyor. 8.1 metre çapındaki ikiz optik/kızılötesi teleskoplar, Dünya'nın en iyi gözlem alanlarından ikisine stratejik olarak yerleştirilmiştir ve hem optik hem de kızılötesi astronomide rakipsiz yetenekler sunar.

Derin uzayın gizemlerini çözen ve galaksilerin çarpışmaları ve birleşmeleri içinde saklı sırları ortaya çıkaran, uçsuz bucaksız ve sürekli gelişen evrenin hayranlık uyandıran bir portresini çizen bu kozmik baleye çıkarken bize katılın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: NGC 7727 Samanyolu'ndan ne kadar uzakta?



C: NGC 7727, Samanyolu galaksimizden yaklaşık 90 milyon ışık yılı uzaktadır.

S: NGC 7727'deki süper kütleli kara deliklerin kütleleri nelerdir?



C: NGC 7727'deki kara deliklerden birinin kütlesi 154 milyon güneş kütlesi, diğerinin kütlesi ise 6.3 milyon güneş kütlesidir.

S: NGC 7727'deki süper kütleli kara delikler ne kadar uzakta?



C: NGC 7727'deki süper kütleli kara delikler birbirlerinden yaklaşık 1600 ışıkyılı uzaklıkta bulunmaktadır.

Soru: Süper kütleli kara delikler sonunda birleşerek tek bir kara delik oluşturacak mı?



C: Evet, bilim insanları NGC 7727'deki süper kütleli kara deliklerin yaklaşık 250 milyon yıl içinde birleşerek daha da büyük bir kara delik oluşturacağını tahmin ediyor.

S: Toz çöktükten sonra NGC 7727'ye ne olacak?



C: Çarpışma durduktan sonra NGC 7727, çok az yıldız oluşumuna sahip daha yaşlı yıldızlardan oluşan eliptik bir galaksiye dönüşecek.

S: NGC 7727'nin görüntüsünü yakalamak için hangi cihaz kullanıldı?



C: NGC 7727'nin görüntüsü, Gemini Güney teleskopuna monte edilen Gemini Çoklu Nesne Spektrografı (GMOS) kullanılarak yakalandı.