Egzersizin Kas Büyümesi Üzerindeki Mekanik Etkileri Yenilikçi Bir Jel Mat Kullanılarak Araştırıldı

Egzersizin vücudumuza, kaslarımızı daha güçlü ve daha sıkı hale getirmek de dahil olmak üzere birçok faydası olduğu bilinmektedir. Ancak bu sürecin arkasındaki kesin mekanizmalar bir sır olarak kaldı. MIT'deki araştırmacılar, egzersizin tamamen mekanik etkilerini mikroskobik düzeyde incelemelerine olanak tanıyan, hidrojelden yapılmış benzersiz bir egzersiz minderi geliştirdiler.

Boyutu çeyreğe benzeyen jel mat, küçük manyetik parçacıklar içeriyor. Bu parçacıkları hareket ettirmek için matın altında harici bir mıknatıs kullanılarak jelin, egzersiz sırasında kasların deneyimlediği kuvvetleri simüle ederek titreşen bir mat gibi sallanması sağlanabilir. Kas hücreleri jel üzerinde büyüyor ve araştırmacılar, bunların mıknatıs titreşimlerinin yarattığı mekanik egzersize nasıl tepki verdiklerini gözlemliyor.

İlk bulgular, tutarlı mekanik egzersizin kas liflerinin koordineli bir yönde büyümesine neden olabileceğini gösteriyor. Bu hizalanmış ve çalıştırılmış lifler birlikte kasılma yeteneğine sahiptir. Bu, jelin kas liflerinin büyümesine rehberlik etmek için kullanılabileceğini ve potansiyel olarak organize katı ve fonksiyonel kas tabakalarının oluşturulmasına yol açabileceğini düşündürmektedir. Bu tür kaslar yumuşak robotlarda veya hasarlı dokuların onarılmasında kullanılabilir.

MIT'den Dr. Ritu Raman, bu yeni platformun yaralanma sonrasında kasların yeniden büyümesine veya yaşlanmanın etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini umuyor. Araştırmacılar, farklı mekanik kuvvetlerin, özellikle de egzersizin kas dokularını hücresel düzeyde nasıl etkilediğini daha iyi anlayarak, motor bozuklukları olan kişilerde hareketliliği yeniden sağlamak ve esnek robotlar yaratmak için yenilikçi yollar geliştirebilir.

'MagMA' (Manyetik Matris Harekete Geçirme) adı verilen jel mat, kas liflerini şekillendirmek ve onların egzersize tepkilerini incelemek için invaziv olmayan bir yöntem sağlar. Araştırmacılar bu yenilikçi jeli diğer hücre türlerini ve bunların mekanik uyarıma tepkilerini incelemek için kullanmayı planlıyor.

Bu çalışma, kas hücrelerini titrek bir jel mat kullanarak büyümelerini hizalamaya ve koordine etmeye teşvik eden yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu, kas dokusu mühendisliğini ilerletme ve mekanik kuvvetlerin hücre davranışı üzerindeki etkisine ilişkin anlayışımızı derinleştirme potansiyeline sahiptir.

(Kaynak: Dergi referansı – Brandon Rios, Angel Bu, ve diğerleri, Hücre dışı matrisleri harekete geçirerek tasarlanmış kasta anizotropinin mekanik olarak programlanması. Cihaz. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)