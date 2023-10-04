İspanya'da Yeni Bir Sauropod Dinozor Türü Ortaya Çıkarıldı

Yeni bir çalışma, şimdiki İber Yarımadası'nda 122 milyon yıl önce yaşayan, daha önce bilinmeyen bir sauropod dinozor türünün keşfini ortaya çıkardı. Garumbatitan morellensis adı verilen bu yeni dinozor türü, İspanya'nın Morella kentinde bulundu ve Avrupa'daki Erken Kretase döneminden kalma dinozorların çeşitliliğine dair anlayışımızı genişletti.

Yeni tanımlanan bu dinozorun fosilleri, Morella'daki Sant Antoni de la Vespa fosil sahasında ortaya çıkarıldı. Bu bölge, Avrupa Alt Kretase dönemindeki en yüksek sauropod dinozor kemiği konsantrasyonlarından birine sahiptir ve zamanın dinozor faunası hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. Bu yatakta üçü Garumbatitan morellensis'e ait olmak üzere en az dört kişinin kalıntıları bulundu.

Lizbon Üniversitesi'nden paleontolog baş araştırmacı Pedro Mocho, bu bireylerden birinin oldukça büyük olduğunu, omurgasının bir metreden geniş olduğunu ve uyluk kemiğinin uzunluğunun iki metreye ulaşabildiğini açıkladı. Ayrıca jeolojik kayıtlarda nadir görülen, neredeyse tam ve eklemli iki ayak buldular.

Bilim adamları, Garumbatitan morellensis'i farklı anatomik özelliklerine dayanarak diğer sauropod dinozorlarından ayırmayı başardılar. Femur ve ayak morfolojisi onu çağdaşlarından ayırıyor ve Geç Kretase'deki sauropodlara benziyor. Bu çalışma aynı zamanda Garumbatitan morellensis ile İber Yarımadası'nın Erken Kretase dönemindeki diğer sauropodlar arasındaki akrabalık bağlantılarına da ışık tutuyor.

Ayrıca bu araştırma, Avrupa Kretase dönemindeki sauropodların karmaşık evrimsel tarihini vurguluyor ve türlerin kıtalar arasında dağıldığını öne sürüyor. Bulgular aynı zamanda Avrupalı ​​sauropodlar ile Asya, Kuzey Amerika ve Afrika'dakiler arasındaki ilişkileri de gösteriyor.

Sant Antoni de la Vespa yatağında keşfedilen fosil materyalleri daha fazla incelenecek ve restore edilecek ve Mesozoyik çağın son milyon yılı boyunca dinozor faunasına hakim olan sauropodların erken evrimine dair değerli bilgiler sağlanacak.

Kaynak:

– Dergi Referansı: Pedro Mocho, Fernando Escaso, José M Gasulla ve ark. Morella'nın (İspanya) Alt Kretase döneminden yeni bir sauropod dinozoru, İber somphospondylan titanosauriformlarının evrimsel tarihi hakkında yeni bilgiler sağlıyor. Linnean Topluluğu Zooloji Dergisi. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad124