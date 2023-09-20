Maymun Çiçeği Virüsünün Hızlı Tespiti için Yeni Bakım Noktası Testi

The Lancet Microbe'da yayınlanan bir kavram kanıtlama çalışması, maymun çiçeği virüsünün (MPXV) hızlı tespiti için umut verici bir bakım noktası tahlili sunmaktadır. Avustralyalı araştırmacılar, izotermal amplifikasyon ve CRISPR-Cas teknolojisine dayanan testi geliştirdiler. Yüksek hassasiyeti ve özgüllüğü ile test, altın standart kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (qPCR) testiyle karşılaştırıldığında iyi performans gösterdi.

Maymun çiçeği, büyük çift sarmallı bir DNA virüsü olan MPXV'nin neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Esas olarak erkeklerle seks yapan erkeklerde bildirilse de, kadınlarda ve bebeklerde de vakalar gözlemlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), maymun çiçeğinin aniden ortaya çıkması, hızlı yayılması ve aşı etkinliğine ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle Temmuz 2022 ile Mayıs 2023 arasında halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Şu anda MPXV tespiti için altın standart tanı yöntemi, özel ekipman ve eğitimli personel gerektiren qPCR'dir. Teşhis genellikle uzman laboratuvarlarda yapılır ve özellikle kaynakların kısıtlı olduğu ortamlarda numune toplandıktan sonra sonuçların alınması birkaç gün sürebilir.

Bu çalışmada araştırmacılar, MPXV'nin hızlı tespiti için "MPXV-CRISPR" adlı bir bakım noktası testi geliştirdiler. Test, klinik örneklerden genomik DNA'nın (gDNA) ekstraksiyonunu, ardından CRISPR-Cas12a aracılı DNA bölünmesi kullanılarak amplifikasyonu ve tespit edilmesini içerir. Floresan bazlı ve yanal akışlı şerit yöntemleri kullanılarak okunabilir.

Test, qPCR testi ve viral ve bakteriyel patojenlerden oluşan bir panel ile karşılaştırıldığında %100'lük bir klinik duyarlılık ve %99.3'lük bir özgüllük göstermiştir. Yanal akış okuması, diğer virüslere karşı herhangi bir çapraz reaktivite olmaksızın, MPXV için %100 hassasiyet ve %98.6 spesifikliğe ulaştı.

MPXV-CRISPR testi, düşük kaynak ortamlarında MPXV'nin hızlı bakım noktası tanısı için değerli bir araç olabilir. Yaklaşık 45 dakikada yapılabilen, hızlı ve doğru sonuçlar veren bir işlemdir. Testin hedeflediği dolaşımdaki MPXV soylarının aralığını genişletmek için daha fazla araştırma yapılması önerilir.

kaynaklar:

– Lancet Mikrobu: “CRISPR-Cas12a Aracılı Test Kullanılarak Maymun Çiçek Hastalığı Virüsünün Hızlı Tespiti: Bir Laboratuvar Doğrulama ve Değerlendirme Çalışması”

– Tanımlar: Maymun çiçeği virüsü (MPXV): Hem insanları hem de hayvanları etkileyen zoonotik bir hastalık olan maymun hastalığına neden olan büyük, çift sarmallı bir DNA virüsü. MPXV-CRISPR: İzotermal amplifikasyon ve CRISPR-Cas teknolojisine dayanan MPXV'nin hızlı tespitine yönelik bir bakım noktası testi. Bakım noktası tahlili: Özel laboratuvar ekipmanına veya eğitimli personele ihtiyaç duymadan hızlı sonuçlar sağlayan, hastanın bulunduğu yerde gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış bir tanı testidir. İzotermal amplifikasyon: Nükleik asitleri sabit bir sıcaklıkta amplifiye etmek için bir termal döngüleyici ihtiyacını ortadan kaldıran bir yöntem. CRISPR-Cas teknolojisi: Bölünme ve modifikasyon için spesifik DNA dizilerini hedeflemek üzere CRISPR RNA (crRNA) ve CRISPR ile ilişkili (Cas) proteinleri kullanan bir gen düzenleme aracı.