Yeni Bir Gezegenin Doğuşu: Uzak Bir Yıldız Sisteminde Tespit Edilen Gezegensel Çarpışmanın Kanıtı

Gökbilimciler uzak bir yıldız sistemindeki iki dev gezegen arasındaki büyük çarpışmanın sonuçlarını potansiyel olarak tespit ettiler. Çarpışma doğrulanırsa, yeni bir gezegenin doğuşuna tanıklık etmek ve gezegen oluşum sürecine dair içgörü kazanmak için eşsiz bir fırsat sağlayabilir.

Aralık 2021'de gökbilimciler, ASASSN-21qj olarak bilinen, sıradan güneş benzeri bir yıldızın alışılmadık bir titreme ve kararma yaşadığını gözlemlediler. Bu fenomenler nadir değildir ve tipik olarak yıldız ile Dünya arasında geçen materyallere atfedilirken, Arttu Sainio adlı amatör bir gökbilimci, yıldızdan gelen kızılötesi ışık emisyonunun, yıldızın patlamasından iki buçuk yıl önce yaklaşık %4 arttığına dikkat çekti. karartma olayı.

Bu gözlemlere dayanarak araştırmacılar, titremenin ve kararmanın iki gezegen arasındaki felaket niteliğindeki çarpışmayla açıklanabileceğini öne sürüyorlar. Bu nitelikteki dev çarpışmaların, gezegen oluşumunun son aşamalarında yaygın olduğuna ve bir sistemdeki gezegenlerin boyutlarını, bileşimlerini ve yörüngelerini önemli ölçüde etkileyebileceğine inanılıyor.

Çarpışma muazzam miktarda enerji açığa çıkarmış ve orijinal gezegenlerden yüzlerce kat daha büyük, sıcak, parlak bir malzeme kütlesi yaratmış olabilir. NASA'nın WISE uzay teleskopu kullanılarak gözlemlenen bu genişlemiş gezegen gövdesi, milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş soğuyup küçüldü ve potansiyel olarak tamamen yeni bir gezegen oluşturdu.

Çarpma aynı zamanda bir kısmı buharlaşıp yoğunlaşarak buz ve kaya kristallerine dönüşen enkaz bulutlarının da oluşmasına neden olacaktı. Bu tüyler ASASSN-21qj ile Dünya arasından geçerek yıldızın düzensiz kararmasına neden olmuş olabilir.

Bu olayların yorumu doğruysa, bu yıldız sistemini incelemek, gezegen oluşum mekanizmalarına dair değerli bilgiler sağlayabilir. Şimdiye kadar yapılan sınırlı gözlemlerden araştırmacılar, çarpışan gezegenlerin Dünya'nın birkaç katı kütleye sahip olduğu ve potansiyel olarak Uranüs ve Neptün ile karşılaştırılabilir büyüklükte olduğu sonucuna vardı. Ek olarak, çarpışma sonrası gövde sıcaklığının 700°C civarında olduğu tahmin edildi; bu da su gibi düşük kaynama sıcaklığına sahip elementlerin varlığını akla getiriyor.

Bu keşif, gezegen çarpışmalarının ve yeni dünyaların doğuşunun anlaşılmasına yeni bir pencere açıyor. Bilim insanları bu tür olayların sonuçlarını inceleyerek evrenimizi şekillendiren süreçler hakkında önemli bilgileri ortaya çıkarabilirler.

kaynaklar:

– [Kaynak 1 – Kaynak 1'in Başlığı]

– [Kaynak 2 – Kaynak 2'in Başlığı]