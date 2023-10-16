Uzay Keşiflerinde Astronotlar İçin Su Ununun Gıda ve Oksijen Kaynağı Olarak Potansiyeli

Tayland'daki Mahidol Üniversitesi'nden bilim insanları, dünyadaki en küçük çiçekli bitki olan su ununun uzay araştırmaları sırasında astronotlar için besin ve oksijen kaynağı olma potansiyelini araştırıyor. Su unu veya Wolffia, Asya'daki göl ve göletlerin yüzeylerinde yüzen köksüz bir bitkidir. Fotosentez yoluyla oksijen üretme yeteneği ve yüksek protein içeriği, onu astronotların daha uzun görevlerde ve diğer gök cisimlerine ziyaretlerinde desteklenmesi için çekici bir aday haline getiriyor.

Yer çekiminin su küspesinin büyümesi ve gelişmesi üzerindeki etkilerini incelemek için araştırmacılar, Hollanda'daki Avrupa Uzay Ajansı (ESA) teknik merkezinde bir santrifüj kullanarak bitkiyi aşırı yerçekimi koşullarına maruz bıraktılar. Santrifüj, Dünya'nın yerçekiminin 20 katına kadar simüle edebiliyor ve bilim adamlarının su küspesinin farklı yerçekimi ortamlarına nasıl uyum sağladığını gözlemlemesine olanak tanıyor.

Su küspesinin basitliği, köklerinin, gövdelerinin veya yapraklarının bulunmaması, onu yer çekiminin bitki büyümesi üzerindeki etkilerini incelemek için ideal bir konu haline getiriyor. Beş ila 10 günlük kısa yaşam döngüsü, araştırmacıların tüm yaşam döngüsünü gözlemlemesine ve kısa sürede hipergravite tepkisini incelemesine olanak tanıyor.

Deneyler, su küspesinin doğal güneş ışığını simüle eden LED'lerle donatılmış kaplara yerleştirilmesini ve yüksek hızlarda döndürülmesini içeriyor. Araştırmacılar, iki haftalık test süresi içinde iki nesil su küspesini inceleyebilirler. Daha sonra su küspesinin hiper yerçekimine tepkisi hakkında bilgi edinmek için kimyasal analiz için numuneler çıkarıyorlar.

Ekip, su küspesini aşırı yerçekimi seviyelerinde test etmeden önce, bitki büyümesini gözlemlemek için zayıf yerçekimini veya mikro yerçekimini simüle eden cihazlar olan klinostatları zaten kullanmıştı. Normal yerçekimindeki bitki büyümesi ile simüle edilmiş mikro yerçekimindeki bitki büyümesi arasındaki karşılaştırmalar çok az fark gösterdi veya hiç fark göstermedi. Ancak araştırmacılar, bitkilerin farklı yerçekimi ortamlarına nasıl uyum sağladığını ve bu ortamlarda nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için gözlemlerini tüm yerçekimi spektrumuna genişletmeyi amaçlıyor.

Oksijen üretme yeteneği ve protein kaynağı olma potansiyeli ile su küspesi, uzaya dayalı tarım ve uzun süreli uzay görevleri sırasında astronotların ayakta kalması için umut vaat ediyor. Daha fazla araştırma ve analiz, insanlı uzay araştırmalarını desteklemeye uygunluğunun belirlenmesine yardımcı olacaktır.

kaynaklar:

– Tayland'daki Mahidol Üniversitesi

– Hollanda'daki Avrupa Uzay Ajansı (ESA) teknik merkezi