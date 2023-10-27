Nadir Bir Bakış: Cumartesi Günkü Kısmi Ay Tutulması, Doğanın Dramasını Gökyüzünden Ortaya Çıkarıyor

Nadir ve büyüleyici bir kısmi ay tutulması gece gökyüzünü süsleyecek şekilde hazırlanırken, doğa bu Cumartesi nefes kesici bir gök gösterisi sergilemeye hazır. Saat 8.35 ile 9.53 arasında, ülke genelindeki insanlar dolunayın alt kenarından alınan çarpıcı bir "ısırığa" tanık olma fırsatına sahip olacak. 80 dakikalık bir pencere, hem meraklıların hem de gökyüzüne bakanların heyecanla beklediği değerli bir anı sunuyor.

Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesi tarafından yutulduğu tam ay tutulmasından farklı olarak bu, kısmi bir ay tutulması olacak; ay yüzeyinin yalnızca bir kısmı gölgede kalacak. Tutulmanın ortasında, yaklaşık 9.15'te, "ısırık" en belirgin hale gelecek ve onu gözlemleyecek kadar şanslı olanlara büyüleyici bir görsel ziyafet sunacak.

Astronomy Ireland'ın CEO'su David Moore, ay tutulmalarının İrlanda'da nispeten nadir görülen bir olay olduğunu açıklıyor. "Genellikle birkaç yılda bir ay tutulması görmeyi bekleyebiliriz, ancak kararsız havamız, bir an için on yıl beklememiz gerekebileceği anlamına geliyor" diye ekliyor. Ancak Moore, hava koşulları ne olursa olsun, ülkede birisinin kozmik olaya tanık olma şansı konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Bulutlu gökyüzüne rağmen hala bir umut ışığı var. 80 dakikalık bir süre ile bulutların arasında gösteriyi ortaya çıkarabilecek küçük bir ara verilmesine olanak tanır. Bay Moore, insanlara başlangıçtaki görünüm ne olursa olsun her beş dakikada bir gökyüzünü kontrol etmeye devam etmelerini tavsiye ediyor. Ancak hava koşulları uygun olursa alarmın saat 9.15'e ayarlanmasını tavsiye ediyor; bu, ay yüzeyinde ortaya çıkacak muhteşem "ısırığı" izlemek için en uygun zaman.

Cork'taki Blackrock Castle Gözlemevi'nden eğitimci Frances McCarthy, tutulma sırasında ayın biraz renginin bozulabileceğini açıklıyor. Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden sızıp Ay'a ulaşmayı başardığında, atmosfer "bulanık" bir gölge oluşturarak Ay'a kırmızımsı bir renk verir. Bu fenomen, daha da büyüleyici bir görsel deneyim sunan gri veya hafif kırmızı tonlu bir ay sunabilir.

Bu tarihi olayı anmak için Astronomy Ireland, dergisinin özel sayısında parçalı ay tutulmasına yer vermeyi planlıyor. Organizasyon ayrıca astronomi meraklılarını ve fotoğrafçıları, gece gökyüzünde ortaya çıkan büyüleyici büyüyü yakalayarak tutulmadan en iyi fotoğraflarıyla katkıda bulunmaya davet ediyor.