Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonundaki Görevlerini Tamamladı

Uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği için bir araştırma laboratuvarı ve uzay limanı olarak hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) şu anda on sakin yaşıyor. Üç yeni mürettebat üyesi 19 Eylül'de geldi ve ağırlıksız hayata alışmaya başladı.

NASA'dan Loral O'Hara ve Roscosmos'tan Nikolai Chub, her ikisi de ilk kez yörüngede yaşayanlar ve halihazırda çeşitli bakım görevlerini üstlendiler. O'Hara istasyondaki su kalitesini değerlendirmek için su örneklerini işlerken Chub, kardiyovasküler ve solunum fonksiyonlarını değerlendirmek için bir deneye katıldı.

İki yeni mürettebat üyesi, Roscosmos'tan Uçuş Mühendisi Oleg Kononenko ile birlikte Soyuz MS-24 uzay aracıyla ISS'ye nakledildi. Kononenko, gününün bir kısmını Soyuz'dan kargo transfer ederek ve istasyondaki hayata uyum sağlayarak geçirdi.

NASA'dan Astronot Frank Rubio, Komutan Sergey Prokopyev ve Roscosmos'tan Uçuş Mühendisi Dmitri Petelin, 27 Eylül'deki kalkışlarına hazırlanırken, yörüngedeki yaşamı tanımak ve Soyuz MS-23 uzay aracının manuel kontrollü iniş eğitimini tamamlamak için zaman harcadılar.

Ağustos ayında gelen diğer Expedition 69 mürettebatı rutinlerine yerleşti ve aktif olarak çeşitli görevlerle meşgul oldu. NASA'dan Jasmin Moghbeli kan basıncı verilerini topladı, ESA'dan Andreas Mogensen sirkadiyen ritmin korunmasına yardımcı olacak yeni bir aydınlatma sistemini test etti, JAXA'dan Satoshi Furukawa Dahili Top Kameranın bakım görevlerini gerçekleştirdi ve Roscosmos'tan Konstantin Borisov yörünge tesisatı görevlerine odaklandı.

ISS'deki mürettebat üyeleri kendilerine verilen görevler üzerinde çalışmaya devam ederek bilimsel araştırmalara ve uzay araştırmalarına katkıda bulunuyorlar.

kaynaklar:

Uluslararası Uzay İstasyonu

NASA

Roscosmos

Avrupa Uzay Ajansı

Japonya Havacılık Araştırma Ajansı