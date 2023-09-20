Son Derece Büyük Teleskop: Evrenin Sırlarını Çözmek

Şili'nin Atacama çölündeki Aşırı Büyük Teleskop'un (ELT) inşası şu anda devam ediyor ve şimdiye kadar yapılmış en büyük teleskobu yaratma iddialı hedefiyle hareket ediliyor. Paris'teki ikonik Arc de Triomphe'den biraz daha küçük olan 39 metrelik ana ayna çapı ve 3700 ton gibi şaşırtıcı bir ağırlığa sahip ana yapısıyla ELT, evren anlayışımızda devrim yaratmayı hedefliyor.

ELT'nin kalbinde MICADO (Derin Gözlemler için Çok Uyarlamalı Optik Görüntüleme Kamerası) adı verilen gelişmiş bir görüntüleyici bulunur. Paris Gözlemevi'nin Uzay ve Astrofizik Enstrümantasyon Araştırma Laboratuvarı (LESIA) tarafından geliştirilen MICADO, ELT'nin uzak galaksilerin ve bireysel yıldızların ayrıntılı görüntülerini yakalamasını sağlayacak ve hatta kendi güneş sistemimizin ötesindeki ötegezegenlerin araştırılmasına yardımcı olacak.

Yer tabanlı gözlemlerin karşılaştığı zorluklardan biri, görüntülerin kalitesini düşüren Dünya atmosferinin türbülansıdır. Bunu telafi etmek için ELT uyarlanabilir bir optik sistem içerir. LESIA'dan Yann Clenet, bu sistemin bir sensör kullanarak ışığın deformasyonunu ölçtüğünü ve ardından görüntü kalitesini iyileştirmek için düzeltici optikler (aktüatörlü aynalar) kullandığını açıklıyor. Güçlü bir bilgisayar, aynalara gönderilecek komutları belirleyerek optimum performansı sağlar.

ELT'nin beş aynalı konfigürasyonu gökbilimcilere gözlemlerinde benzeri görülmemiş bir keskinlik ve netlik sağlayacak. Muazzam boyutu ve yenilikçi teknolojisiyle ELT, evrenin gizemlerine dair yeni anlayışların kilidini açmayı ve kozmos hakkındaki bilgimizi genişletmeyi vaat ediyor.

kaynaklar:

– Avrupa Güney Gözlemevi (ESO)

– Meudon’daki Paris Gözlemevi Uzay ve Astrofizik Enstrümantasyon Araştırma Laboratuvarı (LESIA)

Tanımlar:

– Derin Gözlemler için Çoklu Uyarlanabilir Optik Görüntüleme Kamerası (MICADO): Son Derece Büyük Teleskop için geliştirilmiş gelişmiş bir görüntüleyici

– Dış gezegenler: Kendi güneş sistemimizin dışında var olan gezegenler

– Uyarlanabilir optik: ışığın deformasyonunu ölçerek ve düzelterek yer tabanlı gözlemlerde atmosferik türbülansı telafi etmek için kullanılan bir teknik