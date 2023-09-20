Doğu Fransa'daki Büyük Hidrojen Yataklarının Beklenmedik Keşfi

Fransa'nın doğusunda küçük bir kasaba olan Folschviller'in eteklerinde bulunan üç mütevazı baraka, bilim adamlarının, gazetecilerin ve halkın büyük ilgisini çekti. Bu hangarlar, ilk olarak 2006 yılında açılan ve şu anda SysMoG adı verilen bir gaz ölçüm sistemini barındıran bir sondaj deliğinin üzerinde yer alıyor. Başlangıçta yeraltı metan konsantrasyonunu tespit etmek için tasarlanan SysMoG, keşfi sırasında şaşırtıcı bir keşif yaptı: yüksek hidrojen konsantrasyonları.

1,100 metre derinlikte çözünmüş hidrojen konsantrasyonu yüzde 14'e ulaşıyor ve 90 metrede bu oran yüzde 3,000'a kadar çıkabiliyor. Bu olağanüstü bulgular, Folschviller'in de dahil olduğu Lorraine bölgesinin, tahminen 46 milyon ton beyaz hidrojen ile dünyada bilinen en büyük hidrojen yataklarından birine ev sahipliği yapabileceğini gösteriyor.

Bu hidrojen yataklarının keşfi, Lorraine bölgesinde metan üretiminin fizibilitesini araştırmayı amaçlayan Regalor projesinin beklenmedik bir sonucuydu. Proje ayrıca diğer gazların varlığını da incelemeyi amaçladı. Lorraine'de kömür üretiminin 2004 yılında durdurulmasının ardından Francaise de L'Energie, bölgedeki kömür yataklarından metanın çıkarılmasını önerdi. Bölgesel hükümet, projenin uygulanabilirliğini belirlemek için Laboratoire GeoRessources'un uzmanlığından yararlandı ve bu, SysMoG'un bir Fransız-İsviçre şirketi olan Solexperts ile işbirliği içinde geliştirilmesine yol açtı.

SysMoG, 1,500 metre derinliğe indirilebilen patentli bir probla donatılmıştır. Gazları sudan ayırmak için bir membran kullanan prob, yüzey analizi için gazların çıkarılmasını sağlar. Daha önce yer altı gazlarının varlığı suyun yüzeye çıkarılmasını ve gazdan arındırılmasını gerektiriyordu.

Sondajdaki ilk ölçümler, 99 metredeki çözünmüş gazın yüzde 600'unun metan, yüzde 1'inin ise hidrojen olduğunu ortaya çıkardı. Ancak ekip daha derine ilerledikçe hidrojen konsantrasyonunda tutarlı bir artış gözlemledi. Sondaj deliğinin dibinde çözünmüş gazın yaklaşık yüzde 20'sini hidrojen oluşturuyordu.

Hidrojen konsantrasyonunu daha fazla araştırmak için araştırmacılar benzer derinliklerde üç sondaj daha ölçmeyi planlıyor. Hidrojen konsantrasyonu yanal olarak yüksek kalırsa, bir sonraki adım, hidrojen konsantrasyonunun derinlikle birlikte nasıl değiştiğini doğrulamak için 3,000 metrelik bir sondaj deliği açmayı içeriyor. Bu çaba aynı zamanda hidrojenin çözünmüş halde mi yoksa gaz halinde mi mevcut olduğunu belirleyecektir.

Bu hidrojen yataklarının keşfi, temiz enerjinin geleceği açısından derin etkilere sahip olabilir. Hidrojenin net sıfır emisyon potansiyeli nedeniyle önemli bir yakıt adayı olarak kabul edilmesiyle, Lorraine bölgesindeki "beyaz hidrojen"in bolluğu, temiz enerjiye küresel geçişe büyük katkı sağlayabilir.

Tanımlar:

– SysMoG: Yeraltı gaz konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılan bir gaz ölçüm sistemi.

– Metan: Genellikle doğal gazla ve potansiyel bir enerji kaynağıyla ilişkilendirilen renksiz ve kokusuz bir gaz.

– Sondaj: Doğal kaynakların çıkarılması veya jeolojik çalışmaların yapılması amacıyla zemine açılan dar delik.

– Hidrojen: Yüksek enerji içeriğinden dolayı yakıt kaynağı olarak kullanılabilen renksiz bir gazdır.

– Lorraine: Doğu Fransa'da kömür üretimiyle bilinen bir bölge.

kaynaklar:

– Jacques Pironon, Lorraine Üniversitesi GeoRessources laboratuvarında araştırma direktörü

– Dhananjay Khadilkar, Paris'te yaşayan gazeteci