Uzay Araştırmalarının Geleceği: NASA'dan Eric Ianson ile Bir Söyleşi

NASA Genel Merkezi Gezegensel Bilim Bölümü Direktör Yardımcısı Eric Ianson, "Gezegenler, asteroitler ve aylar... aman tanrım!" başlıklı yaklaşan konferansta NASA'nın uzay araştırmalarındaki en son ve en heyecan verici çabalarını tartışacak. Bu, Mars yüzeyinden örneklerin toplanmasını, bir uzay aracının kasıtlı olarak bir asteroide çarpılması yoluyla gezegen savunmasının gösterilmesini ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın ve onun buzla kaplı okyanusunun araştırılmasını içermektedir.

Teknoloji hızla geliştikçe ve ilgi alanları değiştikçe gençlerin uzay araştırmaları alanında yaşamları boyunca tanık olmayı bekleyebilecekleri kilometre taşlarını tahmin etmek zordur. Ancak tespit edilebilecek bazı eğilimler var. İnsanların Ay'a dönüşü ve sonunda astronotların Mars'a inmesi ufukta görünüyor. Jüpiter'in uydusu Europa, Satürn'ün uydusu Titan ve Uranüs gibi çeşitli gezegenlere, uydulara ve güneş sistemindeki küçük cisimlere yönelik robotik görevler devam edecek. Güneş sistemimiz dışındaki yaşanabilir dünyaların belirlenmesinde de ilerlemeler olacak.

SpaceX gibi özel şirketlerin uzay yolculuğunda giderek daha önemli bir rol oynamasına rağmen, NASA'nın bir sonraki büyük uzay buluşlarına ulaşmadaki rolü hayati önem taşıyor. Özel şirketlerin iş motivasyonu olsa da NASA belirli bilim, keşif veya teknoloji hedeflerine ulaşmak için finanse edilir. Endüstriyle işbirlikleri yaygındır, ancak NASA'nın kendi bünyesinde Mars gezicileri ve Europa Clipper uzay aracı gibi özel araçlar veya uzay aracı geliştirdiği durumlar da vardır.

Hindistan'ın uzay programının son zamanlarda ayın güney kutbuna iniş başarısı övgüye değer. NASA, uluslararası işbirliğine değer verir ve bilimsel keşiflerin yararına görev verilerinin paylaşılmasının öneminin farkındadır. Uzayın barışçıl keşfini teşvik ederek uluslararası meslektaşlarını da aynısını yapmaya teşvik ediyorlar.

Uzay veya uzay araştırmalarıyla ilgili en sevdiği film veya TV şovu sorulduğunda Eric Ianson, "Apollo 13", "The Martian" ve "The Empire Strikes Back" dahil olmak üzere birçok favorisinden bahsetti. Ancak sonuçta en iyi seçimi olarak “Doğru Şeyler”i seçti. Film, orijinal Mercury Seven astronotlarının hikayesini anlatıyor ve bilim kurgudan gerçeğe geçiş döneminde uzay yolculuğunun hayal gücünü ve zorluklarını yansıtıyor.

Eric Ianson'ın Wilder Penfield Dersi 13 Kasım'da saat 4'da Neuro'nun Jeanne Timmins Amfitiyatrosu'nda yapılacak.

Tanım:

NASA – Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin uzay araştırmalarından ve araştırmalarından sorumlu sivil uzay ajansı.

Mars Keşif Programı - Gezegenin iklimi, jeolojisi ve yaşamı destekleme potansiyelinin incelenmesi de dahil olmak üzere Mars'ın keşfedilmesine odaklanan bir NASA programı.

Radyoizotop Güç Sistemleri Programı – Radyoaktif izotopların bozunmasından elde edilen ısıyı kullanarak derin uzay görevleri için elektrik sağlayan radyoizotop güç sistemlerinin kullanımını geliştiren ve sürdüren bir NASA programı.

Gezegen savunması - Dünyayı asteroitler veya kuyruklu yıldızların potansiyel etki olaylarından korumaya yönelik yöntemlerin incelenmesi ve geliştirilmesi.

Europa - Jüpiter'in buzlu kabuğunun altında sıvı sudan oluşan bir yüzey altı okyanusuna sahip olduğuna inanılan uydularından biri.

Ticari ay yük hizmetleri – Ticari şirketlerle ortaklıklar yoluyla Ay'a bilim ve teknoloji misyonları sunmayı amaçlayan bir program.

Perseverance Rover - Gezegenin yaşanabilirliğini keşfetmeyi, eski yaşamın işaretlerini aramayı ve Dünya'ya potansiyel dönüş için örnekler toplamayı amaçlayan bir NASA Mars misyonu.

James Webb Uzay Teleskobu - Şimdiye kadar yapılmış en güçlü uzay teleskopu olacak şekilde tasarlanan, 2021'de fırlatılacak olan yakında çıkacak bir uzay teleskopu.

Artemis Programı – 2024 yılına kadar “ilk kadın ve sonraki erkeği” Ay'a indirmeyi amaçlayan bir NASA programı.

