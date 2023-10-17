Grönland ve Antarktika'daki Buz Tabakalarının Erimesinde Rüzgarların Rolü

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine ve Utrecht Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Grönland'daki yüzey buzunun son yıllarda artan bir hızla eridiğini, Antarktika'daki eğilimin ise ters yönde ilerlediğini buldu. Amerikan Jeofizik Birliği dergisi Jeofizik Araştırma Mektupları'nda yayınlanan bir araştırma için bilim adamları, sıcak, kuru havayı buzullarla temasa getiren Foehn ve katabatik rüzgarların, aşağı doğru esen rüzgarların rolüne odaklandılar. Bu rüzgarlara bağlı olarak Grönland buz tabakasının erimesinin son 10 yılda %20'dan fazla arttığını, rüzgarların Antarktika buz tabakası üzerindeki etkisinin ise %32 oranında azaldığını keşfettiler.

Araştırma, her iki bölgede de yüzey buzunun erimesinden önemli miktarda aşağı yönlü rüzgarların sorumlu olduğunu gösterdi. Yüzey buzunun erimesi, akıntıya ve buz rafında hidro-kırılmaya neden olarak okyanuslara tatlı su akışını artırır ve deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunur. Ancak küresel ısınmanın Kuzey ve Güney yarımkürelerdeki davranışları Grönland ve Antarktika'da zıt sonuçlara yol açmıştır.

Grönland'da rüzgarın neden olduğu yüzey erimesi, adanın ısınmasıyla daha da kötüleşiyor; güneş ışığı tek başına buzu eritmek için yeterli oluyor. Rüzgârın neden olduğu erimedeki %10'luk büyüme ile daha sıcak yüzey hava sıcaklıklarının birleşimi, toplam yüzey buzunun erimesinde %34'lük bir artışla sonuçlandı. Yazarlar bu sonucu kısmen küresel ısınmanın Grönland ve diğer Arktik bölgelere sıcak hava getiren Kuzey Atlantik Salınımı üzerindeki etkisine bağlıyor.

Buna karşılık, toplam Antarktika yüzeyi erimesi 15'den bu yana yaklaşık %2000 oranında azaldı. Bununla birlikte, bu azalma büyük ölçüde, iki hassas buz tabakasının halihazırda çökmüş olduğu Antarktika Yarımadası'nda rüzgarın aşağı doğru oluşturduğu erimedeki %32'lik azalmadan kaynaklanıyor. 1980'lerde keşfedilen Antarktika'daki stratosferik ozon deliğinin sürekli iyileşmesi, yüzeyin daha fazla erimeye karşı geçici olarak yalıtılmasına yardımcı oluyor.

Araştırmacılar, iklim değişikliği bağlamında rüzgar ve buz arasındaki ilişkinin incelenmesinin yanı sıra, hem Grönland hem de Antarktika'daki buz erimesini izlemenin ve modellemenin önemini vurguluyor. Bu araştırmanın iklim biliminde kullanılan Dünya sistemi modellerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını umuyorlar.

Bu çalışma Kaliforniya Üniversitesi, Irvine ve Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından ABD Enerji Bakanlığı, Ulusal Bilim Vakfı ve Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü'nün mali desteğiyle gerçekleştirildi.

Kaynaklar: Kaliforniya Üniversitesi, Irvine ve Utrecht Üniversitesi