NASA Ames Araştırma Merkezi'ndeki Uçuş Sistemleri Uygulama Şubesi

NASA Ames Araştırma Merkezi'ndeki Uzay Biyobilimleri Bölümü'nün Uçuş Sistemleri Uygulama Şubesi, uzay uçuşu projeleri için biyobilim yüklerinin geliştirilmesinden ve entegrasyonundan sorumludur. Bu şube, görev başarısını sağlamak ve müşteri gereksinimlerini karşılamak için bilimi, mühendisliği ve operasyonları birleştiren çok disiplinli bir ekip yaklaşımını kullanır.

Şube, yük geliştirme ve entegrasyonunun çeşitli yönleriyle ilgilenmektedir. Yeni donanım tasarlama ve üretmenin yanı sıra, ticari olarak temin edilebilen mevcut (COTS) ekipmanı değiştirme yeteneğine de sahiptirler. Hem insanlı hem de insansız uzay uçuşları için yüklerin entegre edilmesi konusunda deneyimlidirler.

Şubenin temel sorumluluklarından biri uzay uçuşu doğrulama testi ve analizidir. Uzay uçuşu için donanım gereksinimleri konusunda derin bir anlayışa sahipler ve donanımın bu gereksinimleri karşıladığını doğrulamak için yerinde testler yapabiliyorlar. Ayrıca bulgularına dayanarak yazılı analizler ve raporlar hazırlarlar. Ayrıca uzayda kullanılacak COTS ekipmanlarının seçimi ve sertifikalandırılmasında da görev alıyorlar.

Şube aynı zamanda yük yönetimi ve operasyonlarını da yönetmektedir. Donanım geliştirme, bilim ve operasyon yönetimi için proje gözetimi sağlarlar. Uluslararası deneylerin planlanması ve risk yönetiminin yanı sıra koordinasyon ve operasyonlardan da sorumludurlar.

Yük desteği şubenin diğer bir uzmanlık alanıdır. Fırlatma öncesi ve sonrası lojistik desteğin yanı sıra faydalı yük operasyonları için koordinasyon ve süreç geliştirme sağlıyorlar. Ayrıca veri ve biyoörnek toplama ve arşivlemeyle de ilgilenirler.

Şubenin, insan derecelendirmeli ve insan derecelendirmeli olmayan santrifüjler de dahil olmak üzere yer hızlandırma tesislerine erişimi vardır. Bu tesisler insanları, insan olmayan konuları ve donanımı içeren çeşitli araştırma ve test faaliyetleri için kullanılır. Şube, belirli deneysel denemeler için protokolleri özelleştirebilir ve şirket içinde benzersiz donanım tasarlayıp üretebilir.

Genel olarak, Uçuş Sistemleri Uygulama Şubesi, uzay uçuşu projeleri için biyobilim yüklerinin geliştirilmesinde ve entegrasyonunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Yük taşıma geliştirmenin çeşitli yönlerinde çok disiplinli yaklaşımları ve uzmanlıkları, onları NASA'nın uzay araştırma çabaları için değerli bir varlık haline getiriyor.

kaynaklar:

– NASA Ames Araştırma Merkezi, Uçuş Sistemleri Uygulama Şubesi [URL yok]

– NASA Biyolojik ve Fiziksel Bilimler [URL yok]

– Astrobiyoloji [URL yok]

– İnsan Araştırma Programı [URL yok]