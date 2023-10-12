Dr. Paul A. Vanden Bout, 2023 Karl G. Jansky Öğretim Görevlisini ödüllendirdi

Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (NRAO) Emeritus Kıdemli Bilim İnsanı Dr. Paul A. Vanden Bout, 2023 Karl G. Jansky Öğretim Görevlisi ile onurlandırıldı. Associated Universities, Inc. (AUI) tarafından kurulan bu prestijli ödül, radyo astronomi alanına olağanüstü katkılarda bulunan kişilere verilmektedir.

Dr. Vanden Bout'un radyo astronomi alanındaki kariyeri doktora derecesini aldıktan sonra başladı. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden. McDonald Gözlemevi'nde milimetre dalga boyu astronomisinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynadı. 1985'ten 2002'ye kadar NRAO'nun Direktörü olarak görev yaptı ve Çok Uzun Temel Dizi, Yeşil Banka Teleskobu, Genişletilmiş Çok Büyük Dizinin (şu anda Jansky Çok Büyük Dizi) tamamlanması ve Atacama'nın başlatılması dahil olmak üzere birçok önemli projeyi denetledi. Büyük Milimetre/milimetre-altı Dizi (ALMA).

ALMA, Şili çölünde bulunan 66 radyo teleskoptan oluşan çığır açıcı bir astronomi projesidir. Dr. Vanden Bout, 2002-2003 yılları arasında ALMA'nın Geçici Direktörü olarak görev yaptı. Ayrıca 2004-2005 yılları arasında Kuzey Amerika ALMA Bilim Merkezi'nin Geçici Başkanı olarak görev yaptı. Finansman zorlukları ve belirsiz durumlarla karşı karşıya olmasına rağmen Dr. Vanden Bout, ALMA projesinin başarısını sağlamada çok önemli bir rol oynadı.

Liderlik rollerine ek olarak Dr. Vanden Bout, 100'e yakın araştırma makalesi yazmış ve Cambridge University Press tarafından 2023'te yayınlanan "ALMA Teleskobu: Bir Bilim Mega-Projesinin Hikayesi" kitabının ortak yazarlığını yapmıştır.

Dr. Vanden Bout, “NRAO'da Milimetre Astronomi – Bazı Kişisel Anılar” başlıklı Jansky Konferansını çeşitli yerlerde verecek. Konferans 8 Kasım'da Charlottesville, VA'da, 9 Kasım'da Green Bank, WV'deki Green Bank Gözlemevi'nde ve 17 Kasım'da Socorro, NM'de verilecek.

Jansky Lectureship, 1966'daki kuruluşundan bu yana, radyo astronomi alanında birçok önemli şahsiyeti takdir etmiştir. Önceki alıcılar arasında Dr. gibi Nobel ödüllü kişiler yer alıyor. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor ve Reinhard Genzel. Dikkate değer alıcılar arasında ilk pulsarın kaşifi Jocelyn Bell-Burnell ve galaksilerdeki karanlık maddenin kaşifi Vera Rubin de yer alıyor.

Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi ve Green Bank Gözlemevi, Associated Universities, Inc. tarafından işletilen Ulusal Bilim Vakfı'nın tesisleridir.

kaynaklar:

– İlişkili Üniversiteler, Inc. (AUI)

– Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (NRAO)