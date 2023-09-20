Tarih Öncesi Yırtıcı Hayvan: Fosilleşmiş Bir Balığın İçinde Bulunan Bir Ammonit

Bilim insanları, iyi korunmuş bir ammonit ve onunla birlikte bulunan fosilleşmiş bir balığı incelerken sıra dışı bir keşifte bulundu. Şaşırtıcı bulgu, balığın daha önce hiç gözlemlenmemiş bir olay olan büyük ammoniti yuttuğunu ortaya çıkardı. Milyonlarca yıl önce nesli tükenen bir kafadanbacaklı türü olan ammonit, balığın boğulmasına veya sindirim yolunun tıkanmasına neden olmuş ve bu da yırtıcı hayvan için ölümcül sonuçlara yol açmış olabilir.

1977 yılında Almanya'da bulunan fosil, Stuttgart Devlet Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonunda yer aldı. Müzeden iki araştırmacı, Samuel Cooper ve Erin Maxwell, yakın zamanda Geological Magazine'de balıkları ve tükettiği ammoniti anlatan bir makale yayınladılar. Pachycormus macropterus adlı balık türü, pachycormids adı verilen soyu tükenmiş bir deniz ışınlı yüzgeçli balık grubuna aitti. Bu balıklar küçük boyutlardan 50 feet uzunluğa kadar değişebilir. Pakikormidlerin diyeti tam olarak anlaşılmasa da araştırmacılar, bunların çoğunlukla yumuşak gövdeli kafadan bacaklıları ve daha küçük balıkları hedef aldıklarına dair kanıtlar buldu.

İçinde ammonit bulunan balığın keşfi, pakikormidlerin beslenme davranışı ve diyeti hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Balıkların ara sıra kabuklu olmayan kafadan bacaklıları tükettiği tespit edildi ve bu da onların diyetleriyle ilgili önceki varsayımlarla çelişiyor. Alabama Üniversitesi Müzeleri paleontoloji küratörü Adiel Klompmaker'a göre bu bulgu dikkat çekici ve eski besin ağlarının daha doğru bir şekilde yeniden yapılandırılmasına yardımcı oluyor.

Ammonitin balığın vücudundaki konumu ve ayrışmayı düşündürecek bazı kemiklerin bulunmaması, balığın ammoniti canlıyken yuttuğu teorisini kuvvetle desteklemektedir. Balıkların yanlışlıkla küçük ammonit larvalarını tükettiğine dair daha önce kanıtlar olsa da, bu yeni keşif, ammonitin tamamının yutulmasının tesadüfi olmadığını gösteriyor.

Bu olağandışı fosilleşmiş buluntu, antik deniz ekosistemleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve tarih öncesi deniz yırtıcılarının beslenme alışkanlıklarına ışık tutuyor. Milyonlarca yıl önce türler arasında var olan karmaşık etkileşimleri ve dinamikleri gösteriyor ve tarih öncesi yaşama dair anlayışımızı daha da ileriye taşıyor.

kaynaklar:

– Cooper, Samuel ve Maxwell, Erin. “Güney Almanya'daki Geç Jura (erken Tithonian) Posidonia Shale'de soyu tükenmiş Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) balığının bir ammonit üzerinde yırtıcılığa uğradığına dair kanıt.” Jeoloji Dergisi, 2021.

– Alabama Üniversitesi Müzeleri.