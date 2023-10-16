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Houting Balığı: Daha önce düşünüldüğü kadar nesli tükenmiş değil

ByRobert Andrew

Ekim 16, 2023
Houting Balığı: Daha önce düşünüldüğü kadar nesli tükenmiş değil

Amsterdam Üniversitesi ve Londra Doğa Tarihi Müzesi tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, 2008 yılında soyu tükenmiş olarak sınıflandırılan yuva balıklarının aslında hala hayatta ve iyi durumda olduğunu ortaya çıkardı.

Solungaç tırmıklarının ve burnunun morfolojik analizine dayanarak, barakanın neslinin tükendiği resmen ilan edildi. Daha önce barınak olarak sınıflandırılan balıkların aslında ayrı bir Avrupa beyaz balığı türü olduğuna inanılıyordu. Ancak araştırmacıların yürüttüğü DNA araştırması artık bunun aksini kanıtlıyor.

Araştırmacılar, çalışmalarında, 1754'te yakalanan ve sınıflandırma için kullanılan biri de dahil olmak üzere tarihi barınma örneklerinden mitokondriyal DNA'yı izole etti. Araştırmacılar DNA'yı analiz ederek farklı türlerin evrimsel inişini gösteren bir filogenetik ağaç oluşturdular. Analiz, barınak ve Avrupa beyaz balıklarının aslında aynı tür olduğunu ortaya çıkardı.

Balık türlerinin morfolojik özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle barınma sınıflandırmasına ilişkin karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Biyologlar daha önce, burnun uzunluğunun ve solungaç tırmıklarının sayısının, yuvayı Avrupa beyaz balıklarından ayırdığına inanıyorlardı. Ancak DNA araştırması durumun böyle olmadığını kesin olarak gösteriyor.

Barınma balıklarının nesli tükenmemiş olsa da, sınıflandırmasıyla ilgili kafa karışıklığı, koruma statüsünün belirlenmesinde zorluklara yol açmıştır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) hâlâ neslinin tükendiğini kabul ederken, Avrupa doğa yasaları hem barınma hem de Avrupa beyaz balıklarının korunmasını gerektiriyor.

Konutun resmi Latince adını kesin olarak ayarlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak 1754 örneğinden alınan DNA eski ve hasarlı olduğundan bu zorlayıcı olabilir. Bununla birlikte bu çalışma, türleri doğru bir şekilde sınıflandırmak ve korumak için DNA analizini kullanmanın önemini vurgulamaktadır.

Kaynaklar: BMC Ekoloji ve Evrim

By Robert Andrew

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