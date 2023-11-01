NASA'nın Lucy Uzay Aracı İlk Asteroit Karşılaşmasına Hazırlanıyor

NASA'nın Lucy uzay aracı, 1 Kasım'da merakla beklenen ilk asteroit karşılaşmasına hazırlanıyor. Lucy'nin görevi, gezegenlerin erken oluşumunun kalıntıları olduğuna inanılan Jüpiter Truva asteroitlerini keşfetmek. Yaklaşan uçuş, Lucy'nin terminal izleme sistemini test etmesi ve Dünya ile iletişimi geçici olarak askıya alması nedeniyle çok önemli bir dönüm noktası olacak.

Lucy'nin optik navigasyon ekibi, kısa süre önce yapılan bir yörünge düzeltme manevrasının, uzay aracını küçük ana kuşak asteroit Dinkinesh ile randevusu için başarıyla hizaladığını doğruladı. Uzay aracının asteroitten yaklaşık 265 mil (425 km) uzakta saat 12:54 EDT'de geçmesi bekleniyor.

Lucy, Dinkinesh'e yaklaştıkça asteroitin konumunu aktif olarak izleyecek olan terminal izleme sistemini etkinleştirecek. Asteroitin küçük boyutu nedeniyle sistemin, en yakın yaklaşmadan sadece birkaç dakika öncesine kadar onu tam olarak takip etmesi beklenmiyor. Terminal takip sistemi, Lucy yaklaşık 10,000 m/s hızla geçerken bilim araçlarının verileri yakalamasını sağlamak için uzay aracının yönünü otonom olarak ayarlayacak. Bu uçuş, gerçek uzay uçuşu koşullarında terminal takip sistemi için çok önemli bir test görevi görecek.

Dinkinesh'e yaklaşırken Lucy, asteroiti sürekli takip edecek şekilde kendisini yeniden konumlandıracak ve yüksek kazançlı antenini Dünya'dan uzaklaştıracak. Bu, uzay aracı karşılaşma sırasını tamamlayıp anteni tekrar Dünya'ya doğru hizalayana kadar Dünya ile iletişimin geçici olarak kesileceği anlamına gelir. Uçuşun ardından Lucy, önümüzdeki haftalarda görüntüleri, bilimsel verileri ve mühendislik bilgilerini aktaracak.

Dinkinesh'le yaklaşmakta olan karşılaşma, Lucy misyonu için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır ve antik Truva asteroitlerini anlamamıza katkıda bulunacaktır. Bilim insanları, güneş sisteminin ilk günlerine ait bu kalıntıların araştırılması yoluyla, gezegen oluşumunun gizemlerini çözmeyi ve kozmik mahallemizin tarihine dair içgörüler kazanmayı umuyorlar.

Sık sorulan Sorular:

1. Lucy'nin görevi nedir?

Lucy'nin görevi, gezegenlerin erken oluşumunun kalıntıları olduğuna inanılan Jüpiter Truva atı asteroitlerini keşfetmektir.

2. Lucy'nin terminal takip sistemi ne yapacak?

Terminal izleme sistemi, asteroitin konumunu aktif olarak izleyecek ve uzay aracının yönünü, onu bilim araçlarının görüş alanı içinde tutacak şekilde ayarlayacak.

3. Uçuş sırasında iletişim neden kesilecek?

Uzay aracı asteroiti takip edecek şekilde kendisini yeniden konumlandıracak ve yüksek kazançlı antenini Dünya'dan uzaklaştıracak. Karşılaşmanın ardından anten Dünya'ya doğru yeniden hizalandığında iletişim devam edecek.

4. Uçuştan sonra hangi veriler iletilecek?

Lucy, uçuş sırasında toplanan görüntüleri, bilimsel verileri ve mühendislik bilgilerini önümüzdeki haftalarda iletecek.