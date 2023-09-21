ESA'nın Aeolus Uydusu, TROPOS'un Katılımıyla Başarılı Görevini Tamamladı

ESA'nın Aeolus uydusu, küresel rüzgar profillerini elde etme konusundaki çığır açan görevini tamamladı. Leibniz Troposferik Araştırma Enstitüsü (TROPOS), doğrulama amacıyla sürekli referans ölçümleri sağlayarak ve aerosol optik özellikli ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunarak misyonun başarısında hayati bir rol oynadı.

2018 yılında fırlatılan Aeolus, yaklaşık beş yıl boyunca Dünya'nın yörüngesinde dönerek rüzgar hızının dikey profillerini ve bulutlar ve aerosoller üzerindeki geri saçılım bilgilerini topladı. TROPOS, veri kalitesini güvence altına alarak ve Avrupalı ​​ortaklarla harici doğrulamayı destekleyerek tüm misyona dahil oldu. Görevin tamamlanmasının ardından bile TROPOS, veri ürünlerini iyileştirmeyi ve görevin bilimsel etkisini artırmayı amaçlayan Aeolus Veri, Yenilik ve Bilim Kümesi (DISC) projesi üzerinde çalışmaya devam edecek.

Aeolus, son anlarında gelecekteki Lidar görevlerine fayda sağlamak için bir dizi yaşam sonu deneyi gerçekleştirdi. Dikkate değer bir deney, derin konvektif bulut sistemleri üzerindeki dikey rüzgarları ölçmek için lazerin eğilmesini içeriyordu. Bu analiz, dikey hava hareketlerinin mevcut varsayımlar üzerindeki etkisinin ölçülmesine yardımcı olacaktır. TROPOS ayrıca gelecekteki bir uydu görevi olan EarthCARE'in lidar enstrümanını simüle eden bir ATLID testine de katıldı.

TROPOS, Aeolus'un kontrollü girişine tanık olurken karışık duygular ifade etti. Bir yandan ölümün üzüntüsünü yaşarken, bir yandan da bu çığır açıcı görevin başarısına katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyorlardı. İleriye baktığımızda, TROPOS artık yeniden işlenmiş aerosol ürünlerini doğrulamak ve atmosfer bilimi topluluğu için yeni uygulamaları keşfetmek üzere Aeolus DISC projesiyle birlikte çalışmaya odaklanmış durumda.

Buna ek olarak TROPOS, 2024'te başlatılması planlanan EarthCARE misyonunun hazırlıklarına yoğun bir şekilde katılıyor. ATLID lidar için işlemcilerin ve Multi-Spectral Imager (MSI) için bulut ürünlerinin geliştirilmesine liderlik ediyorlar. TROPOS ayrıca dünya çapındaki yer tabanlı ölçüm sahalarını kullanarak EarthCARE ölçümlerini de doğrulayacak.

Aeolus'un mirası hala parlak bir şekilde parlarken, TROPOS kendisini atmosfer bilimini geliştirmeye, gezegenimizin karmaşık hava sistemlerini anlama ve tahmin etme sınırlarını zorlamaya adamıştır.

Kaynak: TROPOS Enstitüsü ve ESA'nın Aeolus misyonu