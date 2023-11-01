Mercanlardaki İpliksi Virüs Enfeksiyonlarının Küresel Dağılımı Hakkında Yeni Bilgiler

Taşlı mercan dokusu kaybı hastalığı (SCTLD), 2014'ten bu yana Karayipler'deki mercan kolonilerine zarar vererek mercan popülasyonlarında önemli kayıplara neden oldu. Araştırmacılar SCTLD'de bakterilerin rolünü araştırırken, etken madde hala belirlenememiştir. Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışma, hastalığın başka bir potansiyel aktörüne ışık tuttu: filamentli virüsler.

Bilim adamlarından oluşan bir ekip, Symbiodiniaceae olarak bilinen mercanların endosimbiyotik dinoflagellatlarında ipliksi virüs benzeri parçacıkların (VLP'ler) varlığını incelemek için transmisyon elektron mikroskobundan (TEM) yararlandı. Araştırmacılar, Acropora hyacinthus ve Porites cf lobata dahil olmak üzere Pasifik mercanlarını analiz ettiler ve Symbiodiniaceae hücrelerinin (Cladocopium cinsi) %60'tan fazlasının VLP'leri barındırdığını keşfettiler. İlginç bir şekilde, VLP'lerin prevalansı, sıcaklık stresi yaşayan kolonilerdeki Symbiodiniaceae'de daha yüksekti.

Üstelik çalışma, A. hyacinthus'tan çıkarılan Symbiodiniaceae'nin aynı zamanda filamentli VLP'ler içerdiğini ve bu hücrelerin, misafirhanedeki benzerleriyle karşılaştırıldığında daha fazla bozunduğunu buldu. Bu VLP'lerin uzunluğu yaklaşık 150 ila 1500 nanometre arasında değişiyordu ve 16-37 nanometre çapındaydı; bu, bir kopyalama döngüsündeki farklı aşamaları gösteriyordu.

Önceki inanışların aksine filamentli VLP'ler yalnızca SCTLD'den etkilenen mercanlarda veya belirli resif bölgelerinde gözlemlenmedi. Çalışma Breviolum, Cladocopium ve Durusdinium dahil olmak üzere çeşitli Symbiodiniaceae soylarında filamentli VLP'leri ortaya çıkardı. Bu bulgu, ipliksi virüslerin belirli Symbiodiniaceae cinslerine özel olduğu fikrine meydan okuyor.

İpliksi VLP'lerin SCTLD'deki rolü kesin olmasa da, bu araştırma bu virüslerin yaygın olduğunu ve genellikle Symbiodiniaceae'yi enfekte ettiğini göstermektedir. Mercan kolonileri üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için gelecekteki çalışmalar bu virüslerin genomik karakterizasyonuna ve Symbiodiniaceae üzerindeki etkilerinin ampirik testlerine odaklanmalıdır.

Genel olarak bu çalışma, mercanlardaki filamentli virüs enfeksiyonlarının küresel dağılımına ilişkin yeni bilgiler sunmaktadır. Bilim insanları, bu virüslerin yaygınlığını ve çeşitliliğini ortaya çıkararak mercan hastalıklarındaki rollerini daha fazla araştırabilir ve SCTLD'nin etkilerini hafifletmek için potansiyel olarak hedefe yönelik müdahaleler geliştirebilirler.

SSS

SCTLD nedir?

Taşlı mercan dokusu kaybı hastalığı (SCTLD), 2014'ten bu yana Karayipler'de önemli miktarda mercan kolonisi kaybına neden olan oldukça bulaşıcı bir hastalıktır.

Filamentli virüsler nelerdir?

Filamentli virüsler, filamentlere benzeyen uzun bir şekle sahip olan virüs benzeri parçacıklardır (VLP'ler). Bitkilerdeki çeşitli hastalıklarla ilişkilidirler ve yakın zamanda mercanlarda da keşfedilmişlerdir.

İpliksi VLP'ler yalnızca SCTLD'den etkilenen mercanlarda mı bulunur?

Hayır, hem SCTLD'den etkilenen hem de görünüşe göre sağlıklı mercanlarda ve ayrıca farklı resif bölgelerinde filamentli VLP'ler tespit edildi. Belirli mercan türlerine veya cinslerine özel değildirler.

Bu araştırmanın önemi nedir?

Bu çalışma, mercanların endosimbiyotik dinoflagellatları olan Symbiodiniaceae'de filamentli virüs enfeksiyonlarının yaygın varlığını vurgulamaktadır. Filamentli virüsler ile SCTLD arasındaki ilişkiye ilişkin mevcut varsayımlara meydan okuyor ve bunların mercan hastalıklarındaki rollerini araştırmak için yeni yollar açıyor.