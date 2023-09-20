Astrofizikçiler Süper Kütleli Kara Deliklerin Hızlı Tüketim Oranını Keşfediyor

Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen çığır açıcı bir çalışma, süper kütleli kara deliklerin beslenme alışkanlıklarına ilişkin önceki inançları çürüttü. Bu kara deliklerin maddeyi yavaş tükettiği fikrinin aksine, yeni yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu simülasyonlar aslında çok daha hızlı bir tüketim oranına sahip olduklarını gösteriyor.

Çalışma, dönen kara deliklerin etraflarındaki uzay-zamanı bozduğunu ve birikim diski olarak bilinen gaz girdabının parçalanmasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu işlem, kara deliklerin önce iç alt diski tüketmesiyle iç ve dış alt diskler oluşturur. Dış alt diskteki pislikler daha sonra içeriye doğru akarak tüketilen iç halkanın bıraktığı boşluğu doldurarak başka bir tüketim döngüsünü başlatır. Bu yeni araştırma, yeme ve yeniden doldurma sürecinin şaşırtıcı derecede hızlı gerçekleştiğini, yalnızca birkaç ay sürdüğünü gösteriyor.

Süper kütleli kara deliklerin hızlı tüketim döngüleri, kuasarlar gibi gece gökyüzündeki bazı nesnelerin düzensiz davranışlarını açıklayabilir. Kuasarların aniden parlayıp daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan ortadan kaybolmasıyla bilinir. Çalışma, bu nesnelerde gözlemlenen parlaklıktaki ciddi değişimin, birikim diskinin iç bölgelerinin tahrip edilmesi ve yenilenmesinin bir sonucu olabileceğini öne sürüyor.

Birikme diskleriyle ilgili önceki teoriler, onların aralıklı parlaklıklarını ve ani kararmalarını açıklamakta zorlanıyordu. Gaz ve parçacıkların kara deliklerin yörüngesinde kara deliğin dönüşüyle ​​aynı düzlemde ve yönde olduğu varsayımı onların davranışlarını aşırı basitleştirmiştir. Ancak yeni simülasyonlar kara deliklerin etrafındaki bölgenin oldukça kaotik ve çalkantılı olduğunu gösteriyor.

Simülasyonlar gaz dinamiğini, manyetizmayı ve genel göreliliği hesaba kattı ve çerçeve sürüklemenin etkilerini vurguladı. Dönen kara delikler etraflarındaki boşluğu sürükleyerek diskin farklı kısımlarından gelen gazların çarpışmasına ve kara deliğe yaklaşmasına neden olur. Bu çarpışma, materyali kara deliğe doğru iten parlak şoklar yaratır.

Birikme diskinin bükülmesi daha belirgin hale geldikçe, en içteki bölge diskin geri kalanından ayrılmaya ve bağımsız olarak yalpalamaya başlar. Bu, iç ve dış alt disklerin yırtılmasına ve bölünmesine yol açarak beslenme çılgınlığını başlatır. Dış diskten gelen malzeme iç diske doğru akarak onu tüketilmek üzere kara deliğe yaklaştırıyor. Kara deliğin çekim kuvveti daha sonra, daha önce boş olan iç alanı yenilemek için dış bölümdeki gazı çeker.

Süper kütleli kara deliklerin hızlı tüketim hızına ilişkin bu yeni anlayış, değişen görünüşlü kuasarların gizemli fenomeni hakkında fikir verebilir. Bu kuasarlar nispeten kısa bir zaman aralığında parlak ve karanlık durumlar arasında geçiş yapar. Klasik teoriler, bu nesnelerde gözlemlenen parlaklığın hızla kaybolmasını ve yeniden dolmasını açıklamakta zorlanıyor.

Northwestern Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, süper kütleli kara deliklerin ve bunların birikim disklerinin karmaşık dinamiklerine ışık tutuyor, önceki varsayımlara meydan okuyor ve evrenin en uç nesnelerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlıyor.

kaynaklar:

– Kuzeybatı Üniversitesi Çalışması