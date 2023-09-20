FCC, Paraziti En Aza İndirmek İçin Uydu Takımyıldızlarının Gökbilimcilerle Koordine Olmasını Gerekiyor

Federal İletişim Komisyonu (FCC), uydu takımyıldızlarının iki operatörü Iceye ve Planet'in lisanslarını, uydularının yer tabanlı astronomi üzerindeki etkisini azaltmak için gökbilimcilerle birlikte çalışmalarını zorunlu kılmak üzere güncelledi. Iceye takımyıldızına sekiz uydu eklerken Planet, Pelican'ın yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularından yedisini ekledi. Artık her iki şirketin de uydularının optik yer tabanlı astronomi üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak için Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile koordinasyon sağlaması gerekiyor.

Bu son anlaşma, FCC'nin, Starlink takımyıldızının astronomi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri gidermek amacıyla NSF ile gönüllü olarak bir koordinasyon anlaşması yapan SpaceX'e yönelik gerekliliklerini takip ediyor. Iceye ve Planet gibi bireysel takımyıldızlar büyük riskler oluşturmazken, gökbilimciler birden fazla büyük takımyıldızın toplam etkisinin astronomik gözlemlere müdahale edebileceğinden endişe ediyor.

Gökbilimciler, astronomi üzerindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla Starlink de dahil olmak üzere uyduların parlaklığını azaltmak için SpaceX ve diğer şirketlerle aktif olarak işbirliği yapıyorlar. Amaç, uydu takımyıldızlarının 7 büyüklüğünden daha parlak olmamasını sağlamaktır. NSF ayrıca takımyıldızları için OneWeb ve Amazon ile koordinasyon anlaşmaları üzerinde de çalışıyor. OneWeb anlaşması tamamlandı ve Amazon'un Kuiper takımyıldızıyla yapılan görüşmeler son aşamaya geldi.

Gökbilimciler endişelerini giderdiği için FCC'yi övdü ve uydu şirketlerinin paraziti azaltmak için gösterdiği çabaları takdir etti. Uydu takımyıldızları ile astronomi topluluğu arasındaki bu işbirliği, OneWeb gibi şirketlerin planladığı ikinci nesil takımyıldızları da dahil olmak üzere gelecekteki sistemler için de devam edecek.

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