NASA'nın Psyche Misyonu Başarıyla Başlatıldı ve Lansman Sağlayıcıları Arasındaki Rekabeti Vurguladı

NASA'nın merakla beklenen Psyche misyonu, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Launch Pad 39A'dan başarıyla kalktı ve gecikmelerle ilgili önceki endişeleri hafifletti. Kayalık gezegenlerin oluşumuna ilişkin bilgi edinmek amacıyla metal zengini asteroit Psyche'yi keşfetmeyi amaçlayan görev, SpaceX Falcon Heavy roketinin üzerinde fırlatıldı.

Uzay aracı, asteroit üzerinde çalışmanın yanı sıra, geleneksel radyo frekansı iletişimleri yerine optik iletişim kullanarak iletişim bant genişliğini artırmayı amaçlayan Derin Uzay Optik İletişim teknolojisi gösterimini de taşıyor.

279 km genişliğindeki Psyche asteroidi, şimdiye kadar keşfedilen ilk metal sınıfı asteroit olacağı için benzersizdir. Uzay aracı bir hizmete alma aşamasından geçecek ve 2026'da Mars'tan yerçekimi desteği alacak ve sonunda 2029'da asteroide ulaşacak. Önümüzdeki haftalarda bilim araçları kontrol edilecek ve mühendisler optik iletişim teknolojisi gösterimini test edecek.

Psyche misyonunun dikkate değer bir yönü, NASA için önemli bir dönüm noktasına işaret eden SpaceX'in Falcon Heavy'sinin kullanılmasıdır. Başlatıcı ilk kez NASA'nın "en karmaşık ve en yüksek öncelikli görevleri" ile görevlendirildi. Bu karar, pahalı Uzay Fırlatma Sistemine (SLS) alternatifler bulmak için iki buçuk yıllık bir çabanın ardından verildi.

SpaceX'e duyulan güven, Batı dünyasındaki fırlatma sağlayıcıları için sınırlı seçeneklerin altını çiziyor. United Launch Alliance (ULA) gibi köklü sağlayıcılar, jeopolitik çatışmalar ve tedarik zinciri kesintileri de dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle yeni roketleri çevrimiçi hale getirme konusunda zorluklarla karşılaşıyor. ULA, Blue Origin'den alternatif motorlar almayı umut ederken, Vulcan roketi önemli gecikmelerle karşı karşıya. Avrupalı ​​fırlatma sağlayıcıları da Vega-C'nin yere indirilmesi ve Ariane 6'nın program kaymaları nedeniyle aksaklıklar yaşıyor.

Fırlatma hizmetleri seçenekleri azaldıkça, NASA'nın sondaları ve küçük uyduları için seçenekleri de daralmaktadır. Rocket Lab'ın Eylül ayındaki fırlatma başarısızlığı gibi son olaylar, SpaceX'in pazardaki tek seçenek haline gelmemesini sağlamak için alternatif fırlatma sağlayıcılarına duyulan ihtiyacı daha da vurguluyor.

Kaynak: Bu bilgi The Register'daki bir makaleye dayanmaktadır.