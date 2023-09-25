Çalışma Bulgularına Göre Aşırı Sıcaklar Memelilerin 250 Milyon Yıl Sonra Yok Olmasına Neden Olabilir

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Dünya kıtalarının tek bir süper kıta halinde birleşmesinden kaynaklanan aşırı sıcaklığın, 250 milyon yıl içinde insanlar da dahil olmak üzere tüm memelilerin yok olmasına yol açabileceğini öne sürüyor. Çalışma, tektonik hareketlerin ve artan karbondioksit (CO2) emisyonlarının gezegen üzerindeki gelecekteki etkilerini tahmin etmek için süper bilgisayar iklim modellerinden yararlandı.

Kıtalar birleştikçe volkanik patlamalar atmosfere büyük miktarda CO2 salarak gezegenin önemli ölçüde ısınmasına neden oluyor. Sıcaklıktaki bu artış, soğuk iklimlere daha iyi adapte olan ve aşırı sıcaklarla baş etmede daha iyi mücadele eden memeliler için yaşanmaz bir ortam yaratacaktır. Geleceğin süper kıtası, kara alanının yalnızca yüzde 8 ila yüzde 16'sının yerleşime uygun olması nedeniyle büyük ölçüde misafirperver olmayacaktı.

Bristol Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr. Alexander Farnsworth, kıtasallığın, daha sıcak güneşin ve artan CO2 seviyelerinin birleşik etkilerinin, sıcaklıkların 40°C ila 50°C arasında oluşmasına neden olacağını ve bunun da memelilerin yiyecek bulmasını imkansız hale getireceğini açıkladı. ve su kaynakları. İnsanlar da diğer türler gibi ter yoluyla vücutlarını serinletemezler ve bu da onların ölümüne yol açar.

Çalışma, Pangea Ultima adı verilen süper kıta oluştuğunda CO2 seviyelerinin mevcut milyonda 400 parçadan (ppm) 600 ppm'nin üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Araştırmacılar, bu gelecek senaryolarının daha erken gerçekleşmesini önlemek için sera gazı emisyonlarını azaltmanın önemini vurguluyor.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Eunice Lo, aşırı sıcaklığın halihazırda insan sağlığını etkilemesi nedeniyle mevcut iklim krizinin acilen ele alınması gerektiğini vurguladı. Artan sıcaklıkların zararlı sonuçlarını azaltmak için mümkün olan en kısa sürede net sıfır emisyona ulaşmak için çalışmak çok önemli.

Ayrıca araştırmacılar, diğer gezegenlerin yaşanabilirliği değerlendirilirken kıtaların dağılımının da dikkate alınması gerektiğini öne sürüyor. Kıtalar tek bir süper kıtada yoğunlaşmışsa, güneş sisteminin yaşanabilir bölgesi içindeki bir gezegen hala yaşanmaz olabilir.

Bu çalışma, iklim değişikliğinin potansiyel korkunç sonuçlarına dikkat çekiyor ve etkilerini hafifletmek için acil eylem ihtiyacını güçlendiriyor. Öngörülen zaman dilimi milyonlarca yıl sonrasını kapsasa da, artan sıcaklıkların mevcut etkisi göz ardı edilmemelidir.

kaynaklar:

– Bristol Üniversitesi'nden Dr. Alexander Farnsworth ve Dr. Eunice Lo tarafından yönetilen ve Nature Geoscience'da yayınlanan çalışma