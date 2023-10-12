Mikrobiyal Yaşam, Eski Sadık Gayzerin Dinamik Ortamında Gelişiyor

Yellowstone Milli Parkı'ndaki Eski Sadık Gayzer, her yıl milyonlarca turisti çeken güçlü ve büyüleyici patlamalarıyla ünlüdür. Ancak Lisa M. Keller'in yeni araştırması, bazı mikrobiyal yaşam formları için Old Faithful'un sadece bir gösteri değil, aynı zamanda onların evi olduğunu ortaya koyuyor.

Old Faithful'da yaşayan mikrobiyal topluluk arasında en bol bulunan bakteri, popülasyonun %60'ından fazlasını oluşturan Thermocrinis ruber'dir. Bir kemoototrof olarak Thermocrinis ruber kendi enerjisini üreterek yalnızca kendisine değil toplumdaki diğer mikroplara da fayda sağlar.

Old Faithful, fotosentezin imkansız olduğu karanlık ve sıcak bir ortam olduğundan, Thermocrinis ruber, gayzerden çıkan CO2 gazını kullanarak onu Thermus Aquaticus gibi diğer mikroplar tarafından kullanılabilecek karbon formlarına dönüştürür. Her iki bakteri de ekstremofillerdir ve çoğu yaşam formunun hayatta kalamayacağı aşırı koşullarda gelişirler.

Old Faithful da dahil olmak üzere gayzerler, dinamik doğaları nedeniyle mikrobiyal yaşam için benzersiz bir zorluk teşkil ediyor. Patlamalar sırasında sürekli dalgalanan buhar ve su sıcaklıkları, Thermocrinis'in işgal edebileceği çeşitli ekolojik nişler yaratarak alt tür düzeyinde çeşitliliğin artmasına yol açar.

Keller, Old Faithful'daki mikrobiyal aktiviteyi incelemek için düşen patlamadan ve yalnızca şofbenin patlamalarıyla beslenen bir havuzdan su örnekleri topladı. Laboratuvarda numuneler şofben ve havuz koşullarını temsil eden farklı sıcaklıklarda inkübe edildi. Sonuçlar, Old Faithful sularında aktif mikrobiyal yaşamın varlığını doğrulayan mikrobiyal aktivite işaretleri gösterdi.

Bu araştırma sadece Eski Sadık Gayzer'in yaşanabilirliğini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda gayzerin dinamik ortamının mikrobiyal topluluk arasındaki genomik çeşitliliği nasıl desteklediğini de vurguluyor. Zorlu koşullarda gelişen ekstremofillerin dayanıklılığını ve uyum sağlama yeteneğini sergiliyor.

kaynaklar:

– Keller, LM (2023). Ekstremofil biyoçeşitliliği ve patlayan gayzerlerdeki aktivite: Heterojenlik, niş düzeyde çeşitlilik yaratır ve bunun düzenlenmesini ortaya çıkarır. PNAS Bağlantı Noktası.

– Amerika Jeoloji Topluluğu (2023). Gayzerlerde mikrobiyal yaşam gelişir. [URL ekleyin] adresinden alındı.