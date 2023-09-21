“Günde Tek Öğün” Diyeti: Yararları, Riskleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ünlülerin çeşitli diyet trendlerini desteklediği biliniyor ve popülerlik kazanan son modalardan biri de OMAD olarak da bilinen "günde tek öğün" diyetidir. Coldplay'den Bruce Springsteen ve Chris Martin gibi önde gelen isimler OMAD'ın kilolarını kontrol etmelerine ve formda kalmalarına yardımcı olduğunu iddia etti.

OMAD, aralıklı oruç ve zaman kısıtlı yemek yeme gibi oruç diyetlerinin aşırı bir versiyonudur. Temel ayrım, OMAD takipçilerinin belirli günlerde oruç tutmak veya yemeyi belirli bir zaman aralığıyla sınırlamak yerine günlük kalorilerinin tamamını tek, büyük bir öğünde tüketmesidir.

OMAD'ın kendisiyle ilgili sınırlı araştırma nedeniyle, etkinliği hakkındaki iddiaların çoğu, diğer oruç türleri üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen anekdotsal kanıtlara veya varsayımlara dayanmaktadır. Her ne kadar bazı kanıtlar aralıklı oruç tutmanın ve zaman kısıtlamalı beslenmenin belirli biçimlerinin kilo yönetimine yardımcı olabileceğini ve metabolik sağlık belirteçlerini iyileştirebileceğini öne sürse de, araştırma hala ortaya çıkıyor.

İnsanlar üzerinde yapılan bir araştırma, günde bir öğün yemenin vücut ağırlığında ve yağ kütlesinde daha fazla azalmaya yol açtığını göstermiştir. Bununla birlikte, aynı zamanda yağsız kütle ve kemik yoğunluğunun azalmasına da neden oldu; bu da potansiyel olarak kas fonksiyonunda bozulmaya ve uzun süre takip edilmesi halinde kemik kırığı riskinin artmasına yol açabilir. Hayvan çalışmaları çelişkili sonuçlar verdi; bazıları büyük bir öğün tüketmenin kilo aldığını gösteriyor.

OMAD'ın etkilerini daha iyi anlamak için daha büyük katılımcı gruplarını ve farklı popülasyonları içeren daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Araştırmacıların ayrıca OMAD'ın uzun vadeli etkisini araştırması ve çeşitli yemek zamanlarını ve besin bileşimlerini dikkate alması gerekiyor.

Günde tek öğün yaklaşımı kilo yönetimi açısından çekici görünse de, enerji, protein, lif, gerekli vitamin ve mineraller dahil tüm beslenme gereksinimlerini tek bir öğünle karşılamak zor olabilir. Yetersiz besin alımı kas kaybına, kabızlığa ve bağırsak sağlığının bozulmasına neden olabilir. Yeterli protein, sebze, kuruyemiş, tohum, meyve, tam tahıl ve süt ürünleri veya beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak uygun alternatiflerin tüketilmesine özellikle dikkat edilmelidir.

OMAD'ın çocuklara, hamile olanlara, hamile kalmayı planlayanlara, emzirenlere veya yeme bozukluğu geliştirme riski taşıyan kişilere tavsiye edilmediğini unutmamak önemlidir. Dahası, özellikle bu diyetleri destekleyen ünlülerin beslenme uzmanlarına, yüksek kaliteli diyetlere ve takviyelere erişimi olduğu göz önüne alındığında, diyetin sürdürülebilirliği ve uzun vadede genel nüfusa olası zararı dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, OMAD diyeti dikkat çekse de güvenliği ve etkinliğine ilişkin bilimsel kanıtların yetersizliği söz konusudur. Herhangi bir aşırı diyete başlamadan önce bir sağlık uzmanına veya kayıtlı diyetisyene danışmanız önerilir.

kaynaklar:

– Amanda Avery, Beslenme Bölümü Öğretim Görevlisi, Nottingham Üniversitesi (Sohbet)