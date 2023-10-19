Yapay Zeka Destekli Mühendislik Biyolojisinin Geleceğini Şekillendirmede İnovasyon Aracılarının Rolünü Keşfetmek

AMBS'deki Manchester Yenilik Araştırma Enstitüsü'nden (MIoIR) araştırmacılar yakın zamanda "Dijital Teknolojiler, Sürdürülebilirlik ve Yönetişimin Yakınsaması Konusunda Yenilik Aracıları: Yapay Zeka Destekli Mühendislik Biyolojisi Örneği" başlıklı bir çalışma yürüttüler. Yenilikçi ekosistemleri etkilemede yenilik aracılarının rolü.

Çalışma, yeni ortaya çıkan yapay zeka destekli mühendislik biyolojisi (AI-EB) alanına ve bunun dijital çağdaki etkilerine odaklanıyor. Teknolojilerin bu birleşimi yalnızca bilimsel soruları değil aynı zamanda etik, sosyal ve ekonomik kaygıları da gündeme getiriyor. Bu karmaşık sorunları ele almak için araştırmacılar, AI-EB inovasyon alanına derinlemesine dahil olan çeşitli paydaşlarla temasa geçti.

Bu çalışmanın temelinde, inovasyon ekosistemindeki kilit oyuncular olan inovasyon aracılarının ekonomik hedeflerin yanı sıra toplumsal ve çevresel hedefleri nasıl dikkate aldıklarının araştırılması yer almaktadır. Sorumlu inovasyon kılavuzları bu dengeyi desteklerken, bulgular mühendislik biyolojisi alanındaki inovasyon aracılarının geleneksel ölçek büyütme ve ticarileştirme yöntemlerine öncelik verme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmanın, inovasyon aracılarının geliştirilmesi ve AI-EB alanındaki araştırmaların yönetimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Yazarlar, ticarileştirmenin yanı sıra AI-EB'nin hem toplumsal hem de çevresel sonuçlarını dikkate alan bütünsel bir yaklaşımın, bu gelişen teknolojinin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için çok önemli olduğunu savunuyorlar.

Bu çalışma, yapay zeka destekli mühendislik biyolojisinin geleceğini şekillendirmede inovasyon aracılarının önemine ışık tutuyor. Bu dönüştürücü teknolojinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için ekonomik, sosyal ve çevresel hususları dengeleyen bilinçli bir yaklaşıma olan ihtiyacın altını çiziyor.

Kaynak: Claire Holland ve diğerleri, Dijital teknolojilerin, sürdürülebilirliğin ve yönetişimin birleşiminde inovasyon aracıları: Yapay zeka destekli mühendislik biyolojisine ilişkin bir örnek olay çalışması, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Manchester Üniversitesi)