Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Fosilleşmiş Böcekler Üzerinde Yapılan Deneyler Gerçek Renklere Işık Tutuyor

ByGabriel Bota

Eylül 20, 2023
Fosilleşmiş Böcekler Üzerinde Yapılan Deneyler Gerçek Renklere Işık Tutuyor

Nanjing Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve University College Cork'tan araştırmacılardan oluşan bir ekip, bazı fosilleşmiş böceklerde renk tahminine olanak tanıyan bir teknik geliştirdi. Önceki çalışmalar, amber içinde saklananlar hariç, fosilleşmiş böceklerin gerçek rengini belirlemenin zor olduğunu göstermişti. Bu fosiller tipik olarak tek renklidir ve grinin tonlarında benzersiz desenlere sahiptir. Ekip, Kraliyet Topluluğu B Bildirileri'nde yayınlanan son çalışmalarında yaklaşımlarını ve bulgularını anlatıyor.

Renk desenlerini tahmin etmek için araştırmacılar, görünüş olarak benzer olan modern böcekleri daha önce elde ettikleri fosilleşmiş örneklerle karşılaştırdılar. Bu modern böcekler alüminyum folyoya sarıldı ve 200° ila 500° C arasındaki sıcaklıklarda pişirilerek simüle edilmiş fosilleşmeye tabi tutuldu. Ekip daha sonra numuneleri taramalı elektron mikroskobu kullanarak inceledi ve bunları fosilleşmiş numunelerle karşılaştırdı.

Bulguları, pişmiş numunelerdeki koyu lekelerin, dış iskeletin koyu bir pigment olan melanin açısından zengin bölgelerine karşılık geldiğini ortaya çıkardı. Bu koyu noktalar ısıya daha dayanıklıydı, bu da onların bozulmaya karşı da daha dayanıklı olduklarını gösteriyordu. Bu, fosilleşmiş böceklerin üzerindeki daha koyu alanların muhtemelen eski canlıların daha yüksek melanin içeriğine sahip kısımlarını temsil ettiğini gösteriyor. Bu nedenle, bu koyu alanlar fosillerin renklerini tahmin etmede ipuçları sağlayabilir.

Ekip ayrıca böceklerin ısıtılmasının, farklı desenlere geçmeden önce tamamen siyaha döndükleri bir ara aşamaya neden olduğunu da gözlemledi. Bu, onlarınki gibi deneylerin, fosilleşmiş böceklerin renklerini tahmin etmeye yönelik yeni araştırmaları kolaylaştırabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, bu çalışma fosilleşmiş böceklerdeki renk desenlerini tahmin etmek için yeni bir teknik ortaya koymaktadır. Araştırmacılar, simüle edilmiş fosilleşmeye tabi tutulan modern böcekleri fosilleşmiş örneklerle karşılaştırarak, eski canlıların daha yüksek melanin içeriğine sahip kısımlarına karşılık gelen daha koyu alanlar belirlediler. Bu teknik, fosilleşmiş böceklerdeki renklenmenin incelenmesi için yeni yollar açıyor.

Kaynak: Kraliyet Topluluğu B Bildirileri: Biyolojik Bilimler, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333

By Gabriel Bota

İlgili Mesaj

Bilim

Ay'daki Shackleton Kraterinin Çarpıcı Güzelliği ve Bilimsel Potansiyeli

Eylül 24, 2023 Mafo Brescia
Bilim

ISRO, Chandrayaan-3'ün Lander ve Rover'ı ile Temas Kurma Girişimlerini Sürdürüyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Astronot Frank Rubio, Görev Süresinin Uzatılmasından Pişman Oluyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou

Kaçırdın

Bilim

Ay'daki Shackleton Kraterinin Çarpıcı Güzelliği ve Bilimsel Potansiyeli

Eylül 24, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar
Bilim

ISRO, Chandrayaan-3'ün Lander ve Rover'ı ile Temas Kurma Girişimlerini Sürdürüyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

Astronot Frank Rubio, Görev Süresinin Uzatılmasından Pişman Oluyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

Araştırmacılar Biyokimya Olmadan Sentetik Türler Yaratıyor ve Evrim Prensiplerini Gözetiyor

Eylül 24, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar