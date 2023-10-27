Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) İçin Yaklaşan Heyecan Verici Bakım Uzay Yürüyüşü Planlanıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), istasyonu en iyi durumda tutmak için Kasım ayında başka bir bakım uzay yürüyüşüne hazırlanıyor. US Spacewalk 89 olarak bilinen bu yaklaşan uzay yürüyüşü, NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli için ilk olacak.

O'Hara ve Moghbeli, iletişim anten sisteminin bir parçası olan Radyo Frekans Grubu adı verilen elektronik kutuyu çıkarmak için istasyonun Quest hava kilidinden çıkacaklar. Ayrıca istasyonun güneş enerjisi panellerinin Güneş'i takip etmesini sağlayan solar alfa döner eklemindeki döner yatak düzeneğinin de yerini alacaklar.

Uzay yürüyüşünün başlangıçta 30 Ekim'de yapılması planlanmıştı ancak 1 Kasım'a yeniden planlandı. Bu değişiklik, ISS mürettebatına ve uçuş kontrol ekibine, uzay yürüyüşüne etkili bir şekilde hazırlanmak için daha fazla zaman tanıyacak.

FAQ

1. Bakım uzay yürüyüşünün amacı nedir?

Uluslararası Uzay İstasyonunun dış kısmında onarımlar, incelemeler ve kurulumlar gerçekleştirmek için bir bakım uzay yürüyüşü gerçekleştirilir. İstasyonun sistemlerinin ve bileşenlerinin sürekli çalışma için en uygun durumda kalmasını sağlar.

2. Yaklaşan uzay yürüyüşüne kimler katılıyor?

NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli, bakım uzay yürüyüşünü yürüten astronotlar olacak. Bu onların ilk uzay yürüyüşü deneyimi olacak.

3. Uzay yürüyüşü sırasında hangi görevler gerçekleştirilecek?

Astronotlar, Radyo Frekans Grubu adı verilen bir elektronik kutuyu çıkaracak ve istasyonun solar alfa döner eklemindeki yuvarlanma yatağı düzeneğini değiştirecek. Bu görevler istasyonun iletişim sisteminin ve güneş panellerinin düzgün çalışması için gereklidir.

4. Uzay yürüyüşü neden yeniden planlandı?

Uzay yürüyüşü, ISS mürettebatına ve uçuş kontrol ekibine uzay yürüyüşüne yeterince hazırlanmaları ve başarısını garanti altına almaları için daha fazla zaman tanımak amacıyla yeniden planlandı.

5. Uzay yürüyüşü ne kadar sürecek?

Yazıda uzay yürüyüşünün süresinden bahsedilmiyor. Bir uzay yürüyüşünün süresi değişebilir, ancak genellikle birkaç saatten sekiz saate kadar sürebilir.

Kaynaklar: [Space.com](https://www.space.com/)