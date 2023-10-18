Ötegezegen WASP-17 b'de Kuvars Bulutlarının İlk Kanıtı Bulundu

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, Dünya'dan 17 ışıkyılı uzaklıkta bulunan WASP-1,300 b ötegezegeninde heyecan verici bir keşif yaptılar. Bu sıcak Jüpiter dış gezegeninin yüksek rakımlı bulutlarında kaya kristalleri veya kuvarsın kanıtlarını tespit ettiler. Bu, Dünya'da yaygın olarak bulunan böyle bir mineralin bir dış gezegende ilk kez gözlemlendiğine işaret ediyor.

Silikon ve oksijen bakımından zengin mineraller olan silikatlar, Dünya ve Ay'ın yanı sıra güneş sistemimizdeki diğer kayalık cisimlerde de bol miktarda bulunur. Magnezyum açısından zengin silikatlar göktaşlarında, asteroitlerde ve hatta dış gezegenlerin ve kahverengi cücelerin atmosferlerinde bulunmuştur. Ancak kristal SiO2 veya kuvarsın daha önce yalnızca Dünya'da var olduğu biliniyordu.

“Çok heyecanlandık! Önceki gözlemlerden WASP-17 b'nin atmosferinde aerosollerin (bulutları veya pusları oluşturan küçük parçacıklar) olması gerektiğini biliyorduk, ancak bunların kuvarstan yapılmış olmasını beklemiyorduk" dedi Dr. David Grant. Bristol Üniversitesi'nden araştırmacı ve çalışmanın ilk yazarı.

WASP-17 b, Jüpiter'in yedi katından daha fazla hacme sahip büyük bir ötegezegendir. Kütlesi Jüpiter'in yarısından azdır, bu da onu bilinen en şişkin ötegezegenlerden biri yapar. Sadece 3.7 Dünya günü olan kısa yörünge periyodu, onu bir gezegenin atmosferinin yıldız ışığı üzerindeki filtreleme ve saçılma etkilerini incelemek için kullanılan bir teknik olan iletim spektroskopisi için ideal bir aday haline getiriyor.

James Webb Uzay Teleskobu WASP-17 sistemini yaklaşık 10 saat boyunca gözlemledi ve 1,275'ten fazla parlaklık ölçümü topladı. Araştırmacılar, gezegenin atmosferi tarafından engellenen her dalga boyunun miktarını analiz ederek, bulutlarda kuvars varlığına işaret eden, 8.6 mikronda beklenmedik bir "çarpma" keşfettiler.

Dünya'nın bulutlarında bulunan mineral parçacıklarının aksine, WASP-17 b bulutlarındaki kuvars kristalleri kayalık bir yüzeyden süpürülmüyor. Aslında gezegenin atmosferinden kaynaklanıyorlar. Bu kristaller yaklaşık 10 nanometre çapında olup, şekil olarak Dünya'da tipik olarak bulunan altıgen prizmalara benzer ancak çok daha küçük ölçektedir.

WASP-17 b'nin yaklaşık 1,500 santigrat derece (2,700°F) aşırı sıcaklığı ve atmosferindeki düşük basınç, katı kristallerin sıvı faza geçmeden doğrudan gazdan oluşmasına olanak tanır. Bu, düşük sıcaklıkların ve yüksek basıncın su buharının doğrudan buz kristallerine dönüşmesine izin verdiği Dünya ile tezat oluşturuyor. Dış gezegendeki kuvars bulutlarının varlığı, gezegeni şekillendiren farklı malzemeler ve çevresel koşullar hakkında fikir veriyor.

Bulutların bileşimini anlamak, gezegeni bir bütün olarak anlamak için hayati önem taşıyor. WASP-17 b, bir yarımküre sürekli olarak ev sahibi yıldızına bakacak şekilde gelgitle kilitlenir, bu da gündüz tarafının sıcak, gece tarafının ise daha serin olmasına neden olur. Bu iki taraf arasındaki sıcaklık farkı, kuvars kristallerini oluştukları gece tarafından, buharlaştıkları daha sıcak gündüz tarafına taşıyan güçlü rüzgarları harekete geçirir.

Bu çığır açan keşif, 2023'te The Astrophysical Journal Letters'da yayınlandı. Bu çalışma için ek materyal ve röportajlar, NASA için Laura Betz ve Christine Pulliam tarafından sağlandı.

kaynaklar:

– Astrofizik Günlük Mektupları (2023)

– nasa.gov