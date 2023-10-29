Yarasa Dişlerinin ve Çenelerinin Çeşitli Evrimi: Gizemleri Çözmek

Yeni bir çalışma, yarasa dişleri ve çenelerinin dikkat çekici evrimsel tarihine ışık tuttu. Esas olarak Amerika tropiklerinde bulunan 200'den fazla türden oluşan Noctilionoid yarasalar, farklı diyetlere uyum sağlayan çok çeşitli çene yapıları sergiler. Bu araştırma, bu yarasalar arasında diş sayısı, boyutu, şekli ve pozisyonundaki büyüleyici değişiklikleri vurgulamaktadır.

Bilim insanları, daha kısa burunlu yarasaların uzaysal kısıtlamalar nedeniyle daha az dişe sahip olma eğiliminde olduğunu keşfetti. Öte yandan, uzun çeneli yarasalar, plasentalı memelilerin atalarını hatırlatacak şekilde daha fazla dişe ev sahipliği yapabilir. Bu bulgular, memeli yüzlerinin nasıl evrimleştiğine, özellikle de çene ve dişlerin gelişimine dair bilgiler sunuyor.

Araştırmaya katılan araştırmacılar, yarasaların insanlarda bulunan dört diş tipinin hepsine (kesici dişler, köpek dişleri, küçük azı dişleri ve azı dişleri) sahip olduğuna dikkat çekiyor. Gerçekten dikkate değer olan şey, noctilionoid yarasaların 25 milyon yıl gibi nispeten kısa bir süre içinde hızlı bir beslenme çeşitliliği deneyimlemesidir. Bugün bu gruptaki farklı türler, böceklerden, meyvelerden, nektardan, balıklara ve hatta kana kadar uzanan çok çeşitli beslenme biçimleri sergiliyor.

Araştırmanın başyazarı Alexa Sadier, bu yarasa türlerinde görülen ilgi çekici çeşitliliğin altını çiziyor. Bazılarının kısa yüzleri ve güçlü çeneleri vardır, bu da sert meyve kabuklarını kolayca ısırabilmelerini sağlarken, diğerlerinin çiçeklerden nektarı yudumlamak için özelleşmiş uzun burunları vardır. Çene ve dişlerdeki bu çeşitliliğin hızlı evrimi, bu değişiklikleri yönlendiren altta yatan mekanizmalar hakkında soruları gündeme getiriyor.

Bu gizemleri araştırmak için araştırma ekibi, 100'den fazla noctilionoid yarasa türünün çenelerini, küçük azı dişlerini ve azı dişlerini incelemek için CT taramaları gibi ileri teknikler kullandı. Bulguları, yarasanın beslenmesine bağlı olarak dişlerin dizilişini belirleyen “gelişimsel kuralların” varlığını ortaya çıkardı. Daha uzun veya orta çeneli yarasalarda tipik olarak her iki tarafta üç küçük azı dişi ve üç azı dişi bulunurken, daha kısa çeneli olanlar, genellikle meyve yiyenler, orta küçük azı dişini, arka azı dişini veya her ikisini birden kaybetme eğilimindedir.

Kısa çeneli yarasalardaki sınırlı alan, daha geniş ön azı dişlerinin varlığını açıklamaktadır. Yer darlığı nedeniyle bu yarasalarda çıkan ilk dişler büyür, sonraki dişler için yer yetersiz kalır. Bu bulgular, diş gelişimi hakkındaki varsayımlara meydan okuyor ve memelilerde diş büyümesi, şekli ve boyutunun düzenlenmesine ışık tutuyor.

Bu çalışma, memelilerde diş gelişiminin anlaşılmasına yönelik daha geniş çıkarımlara sahiptir. Diş gelişimi üzerine yapılan önceki araştırmalar, öncelikle son derece uzmanlaşmış kesici dişlere ve azı dişlerine sahip farelere odaklanmıştı. Daha fazla "ata" diş setine sahip olan yarasalar ve insanlar gibi memelilerde diş büyümesini aynı genetik ve gelişimsel mekanizmaların kontrol edip etmediği belirsizliğini koruyor.

İleriye yönelik olarak araştırmacılar, çalışmalarını noctilionoid kesici dişlerin ve köpek dişlerinin incelenmesini de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Bu yarasalarda diş gelişimini şekillendiren genetik ve gelişimsel mekanizmaların daha derinlemesine incelenmesiyle, bu türlerin içinde saklı olan evrimsel sırlara dair daha fazla bilgi ortaya çıkarılabilir.

Başlık: Yarasa Dişlerinin ve Çenelerinin Çeşitli Evrimi: Gizemleri Çözmek

Kaynak: Nature Communications (bağlantı sağlanacaktır)