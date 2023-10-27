Evrimsel Tesadüf: Barbastelle Yarasası Nasıl Uzman Avcı Haline Geldi?

Yeni bir çalışma, yarasalar ve böcekler arasında evrimsel bir silahlanma yarışı olduğu yönündeki uzun süredir inanılan inancı çürütüyor. Güney Danimarka Üniversitesi'nden biyolog Lasse Jakobsen ve ekibi, barbastelle yarasası gibi bazı yarasaların uçan böcekleri avlarken neden diğerlerinden önemli ölçüde daha sessiz olduğunu sorguluyor. Bunu bir silahlanma yarışı uyarlaması olarak görmek yerine araştırmacılar, barbastelle yarasasının benzersiz avlanma stratejisinin, onun uzman bir avcı olmasını sağlayan evrimsel bir tesadüf olduğunu öne sürüyorlar.

Araştırmada Jakobsen ve meslektaşları, barbastelle'nin yakın akrabalarının çoğunun, yaprak ve dal gibi yüzeylere oturan böcekleri yiyen toplayıcı yarasalar olduğunu gözlemledi. Bu yarasalar, havadaki böcekleri yakalayan şahin yarasalardan çok daha sessizdir. Bu gözlem, araştırmacıları barbastelle'nin atasının muhtemelen toplayıcı bir yarasa olduğunu ve uçan böcekleri avlama yeteneğinin silahlanma yarışı teorisinden bağımsız olarak geliştiğini öne sürmeye yöneltti.

Jakobsen'e göre barbastelle'in çağrı sesinin azalması kasıtlı bir uyarlama değil. Bunun yerine, burunlarından ses çıkaran ve daha sessiz çağrılara yol açan toplayıcı yarasa atalarından miras kalan morfolojik bir sınırlamadır. Barbastelle daha yüksek sesli çağrılar üretemez. Şans eseri, bu sınırlama, yarasanın uçan, diğer yarasalardan kaçınma konusunda yetenekli olan ancak barbastelle'nin düşük genlikli çağrılarını duyamayan gece böceklerini avlayacağı bir niş işgal etmesine izin verdi.

Bu çalışma, barbastelle'nin avlanma stratejisinin böceklerin işitmesine bir tepki olduğu yönündeki yaygın düşünceye meydan okuyor. Bunun yerine, barbastelle'nin morfolojik sınırlamaları nedeniyle özel bir ekolojik nişe düştüğünü ve benzersiz sessiz avlanma tekniğinden yararlandığını öne sürüyor.

Bu araştırma, yırtıcı-av etkileşimlerini yönlendiren evrimsel süreçlere yeni bir ışık tutuyor. Ekolojik ilişkilerin karmaşıklığını ve türlerin ekolojik nişlerden yararlanmak için izleyebileceği çeşitli yolları vurguluyor. Silahlanma yarışı teorisi birçok yırtıcı-av etkileşimi için geçerli olmaya devam ederken, barbastelle yarasası vakası, Dünya'daki yaşam çeşitliliğini şekillendirmede şansın ve tesadüflerin rolünü vurguluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Soru: Yarasalar ve böcekler arasındaki silahlanma yarışı hipotezi nedir?

C: Silahlanma yarışı hipotezi, yarasaların ve böceklerin birbirlerinin avlanma ve kaçma stratejilerine tepki olarak evrimleştiğini ve sürekli olarak birbirlerini alt etmeye çalıştıklarını öne sürüyor.

S: Barbastelle yarasaları neden diğer yarasalardan daha sessizdir?

C: Barbastelle yarasaları, toplayıcı yarasa atalarından miras kalan morfolojik sınırlama nedeniyle daha sessizdir. Burunlarından ses çıkarırlar, bu da çağrı ses seviyesinin düşmesine neden olur.

Soru: Barbastelle yarasaları silahlanma yarışı adaptasyonunun bir sonucu mu?

C: Yeni çalışma, barbastelle yarasasının avlanma stratejisinin böceklerle yapılan silahlanma yarışına bir tepki olduğu fikrine meydan okuyor. Bunun yerine, yarasanın düşük çağrı hacminin, onun özel bir ekolojik alanı işgal etmesine izin veren evrimsel bir tesadüf olduğunu öne sürüyor.

Soru: Toplayıcı yarasa nedir?

C: Toplayıcı yarasalar, uçarken avlamak yerine yaprak ve dal gibi yüzeylerde oturan böcekleri yakalayan yarasalardır.

Soru: Barbastelle yarasaları diğer yarasalardan daha sessizse, uçan böcekleri nasıl avlıyorlar?

C: Barbastelle yarasaları, düşük genlikli çağrılarını duyamayan uçan böcekleri avlar. Bu böcekler diğer yarasalardan kaçma konusunda yeteneklidir ancak barbastelle'nin benzersiz avlanma tekniğini tespit edemezler.