Kedilerin Mırlaması Kas Kasılmalarından Daha Fazlası Olabilir: Gizli Mekanizmayı Ortaya Çıkarmak

Kedilerin esrarengiz mırlaması kedi araştırmacılarını uzun süredir şaşırtıyor, ancak çığır açan bir çalışma, bu rahatlatıcı sesin daha önce inanıldığından daha fazla olduğunu öne sürüyor. Mırıldamanın gönüllü kas kasılmalarının sonucu olduğu yönünde yaygın olarak kabul edilen fikrin aksine, yeni bir rapor bu yaygın inanışı sorgulayan çığır açıcı bir teori ortaya koyuyor.

Current Biology'de yayınlanan araştırmaya göre, mırlama yalnızca kas spazmının bir ürünü değil, daha ziyade miyoelastik aerodinamik fonasyon teorisinin bir sonucudur. Araştırma, evcil kedilerin ses telleri içinde yer alan ve laringeal pedler adı verilen bağ dokusu kütlelerinin, gırtlaklarında bu hoş titreşimlerin üretilmesinin anahtarı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu teori, ses telleri içindeki pedlerin, akciğerlere giren ve çıkan hava akışına yanıt vererek, kas kasılmalarına gerek kalmadan kendi kendine devam eden düşük frekanslı salınımları başlattığını öne sürüyor. Yani ses tellerinin açılıp kapanması sırasında gırtlak döngüsüne etki eden asimetrik kuvvetler nedeniyle titreşimler meydana gelir.

Bu teoriyi test etmek için bilim insanları, her biri ölümcül hastalık nedeniyle insanca ötenazi uygulanan bir kediden alınan sekiz kedi larengi üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Laringeler, nefes almayla aynı koşulları simüle ederek sıcak, nemli hava sağlayan dikey tüplere yerleştirildi. Dikkat çekici bir şekilde araştırmacılar, herhangi bir sinirsel uyarı olmadan mırlamanın belirgin düşük frekanslı fonasyon özelliğini ortaya çıkarmayı başardılar.

Çalışma, kas kasılmalarının mırlamada rol oynadığı olasılığını göz ardı etmese de, hava dinamiğinin titreşim mekanizması için birincil tetikleyici olabileceğini öne sürüyor. Bu devrim niteliğindeki bulgu, kedilerin rahatlatıcı mırıltılarını nasıl ürettiğine dair mevcut anlayışa meydan okuyor.

SSS:

Q: Kediler neden mırıldanıyor?

A: Kedilerin mutlu oldukları, stresli oldukları ve hatta yaralandıkları zamanlar gibi çeşitli durumlarda mırladıkları gözlemlenmiştir. Mırıldamanın kesin nedenleri gizemli kalsa da araştırmacılar, yavru kedilerin varlıklarını anneleriyle paylaşmak için mırıldadıklarını, mırıltının yara iyileşmesine yardımcı olabileceğini ve insan gülümsemesine benzer şekilde serotonin salgıladığına inanıldığını öne sürüyor.

Makalenin bulguları, çalışmanın yaşayan bir kedinin karmaşık sistemlerini göz ardı ettiğini iddia eden biyomekanik mühendisleri arasında bazı tartışmaları ateşledi. Bunu, bir nefesli çalgının müzikal bağlamından kopmuş ağızlığının ürettiği gürültüyü analiz etmeye benzetiyorlar. Yine de bu araştırma, kedi seslerinin büyüleyici dünyasını anlamada yeni kapılar açıyor ve kedilerin sevimli mırlamalarının ardındaki sırları açığa çıkarıyor.