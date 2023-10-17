İnsanlar Takım Çalışması Zorluklarında Robotlardan Daha İyi Performans Gösterebilir mi? Yeni Çalışma İşbirliğinin Önemini Gösteriyor

Ph.D. tarafından yürütülen çığır açıcı bir çalışma. Newcastle Üniversitesi öğrencileri, takım bazlı görevlerde insanlar ve robotlar arasındaki dinamiğe ışık tuttu. Çalışma, hem insan hem de yapay zeka oyunculardan oluşan takımların performansını yalnızca insan oyunculardan oluşan takımlarla karşılaştırmaya odaklandı. Bu araştırma, popüler atari oyunu Pong'a benzer bilgisayar tabanlı bir mücadelede insanların ve robotların ekip çalışması yeteneklerini değerlendirmeyi amaçladı.

Araştırmanın sonuçları, insan ekiplerinin robot oyunculu ekiplerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkardı. İnsan oyuncuların, partnerlerinin eylemlerini anlamalarına ve takım performansını artırmak için ayarlamalar yapmalarına olanak tanıyan üstün bir sezgi sergiledikleri gözlemlendi. Tersine, robot oyunculu takımlar bu rekabet avantajından yoksun görünüyordu, bu da işbirliğine dayalı ortamlarda insan sezgisinin ve uyum yeteneğinin önemini vurguluyordu.

Özellikle ilgi çekici olan şey, çalışmanın aynı zamanda takımların işbirliği yaparken veya birbirleriyle rekabet ederken daha iyi performans gösterip göstermediğini de araştırmasıdır. Şaşırtıcı bir şekilde, işbirliği içinde oynayan takımların rekabetçi oyun oynayan takımlardan daha iyi performans gösterdiği görüldü. Bu bulgu, rekabetin performansı artırdığına dair yaygın inanışa meydan okuyor ve başarılı ekip sonuçlarına ulaşmada işbirliği ve sinerjinin önemli faydalarını vurguluyor.

Ph.D. Newcastle Üniversitesi Psikolojik Bilimler Fakültesi Newcastle Biliş Laboratuvarı öğrencileri Laiton Hedley ve Murray Bennett, bilişsel psikoloji alanına katkıda bulunuyor. İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamaya odaklanan bilişsel psikoloji, düşünme, hatırlama ve öğrenme gibi süreçleri araştırır.

Topics in Cognitive Science dergisinde yayınlanan bu çığır açıcı çalışma, insanların ve robotların ekip çalışması becerilerine dair değerli bilgiler sağlıyor. Araştırma, rekabet yerine işbirliğinin önemini vurgulayarak, ekip performansını artırmaya ve insan-yapay zeka etkileşimlerini optimize etmeye yönelik yeni yaklaşımların araştırılmasını teşvik ediyor.

Kaynak:

Murray S. Bennett ve diğerleri, Rekabetçi ve İşbirlikçi İnsan-Makine Ekiplerinde İnsan Performansı, Bilişsel Bilimlerde Konular (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Kaynak: Newcastle Üniversitesi