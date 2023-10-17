Jüpiter'in Uydusu Europa'da Yeni Keşifler: CO₂, Okyanuslar ve Isı

James Webb teleskopu ile yapılan gözlemler, Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyinde karbondioksit (CO₂) varlığını ortaya çıkardı. Bu keşif, ayın bileşimi ve yaşamı destekleme potansiyeli hakkında büyüleyici olasılıkların önünü açtı. CO₂ dışarıdan kaynaklanmış olabilir ancak Europa'nın yüzeyini kaplayan kalın buz tabakasından sızmış olması da mümkündür. Ayrıca CO₂'nin varlığı, buzun altında küresel bir okyanusun varlığına işaret ediyor.

CO₂'nin kökenine ilişkin iki açıklama vardır: Dünya'daki okyanuslara benzer şekilde Europa'nın okyanusunda çözünmüş olabilir; veya amino asitler veya diğer karbon bileşikleri gibi organik bileşiklerin ayrışmasının bir yan ürünü olabilir. CO₂ yatakları Tara Regio adı verilen bir bölgede yoğunlaşıyor ve bunlar nispeten yeni. Ancak Europa'nın yüzey koşulları CO₂'nin uzun süre var olmasını dengesiz hale getiriyor.

Satürn'ün uydusu Enceladus'un aksine, Europa'da çözünmüş tuzların spektrografik analizini sağlayacak ortak şofben patlamaları bulunmuyor. Bununla birlikte bilim insanları, Europa'nın, Jüpiter'in uydusu Ganymede ve Enceladus'un yanı sıra yüzeyinin altında küresel bir sıvı okyanusun bulunduğuna inanıyor. Callisto, Titan, Triton, Dione ve cüce gezegenler Ceres ve Plüton gibi küresel sıvı okyanuslar için başka potansiyel adaylar da var. Ancak bu şüpheleri doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç var.

Jüpiter'in etrafında dönen Galileo sondası, 25 yıl önce Avrupa'da küresel bir okyanusun varlığına dair ilk ipuçlarını sağlamıştı. Ayın buzlu yüzeyinin ayrıntılı fotoğraflarında, rastgele konumlarda yeniden donmuş gibi görünen buz parçaları, buz salları ortaya çıktı. Bu, buz örtüsünün nispeten ince, muhtemelen sadece birkaç kilometre kalınlığında olduğunu gösterdi. Buzun altında, 80 ila 150 kilometre derinliğinde olduğu tahmin edilen, muhtemelen Dünya okyanuslarında bulunan suyun iki ila üç katı su içeren derin bir okyanus yatıyor.

Europa'da sıvı bir okyanusun varlığı, ısı kaynaklarının varlığına işaret eder. Isı muhtemelen Jüpiter'in uyguladığı ve gelgit kuvvetlerine neden olan yerçekimsel basınçlardan kaynaklanıyor. Io, Europa ve Ganymede gibi uydular gelgit kuvvetlerinden etkilenir ve yörünge rezonansları sergiler. Bu olay yörüngelerini deforme ederek onları daha eksantrik hale getiriyor ve içlerinde ısı üretiyor. Özellikle Io, herhangi bir zamanda 150'den fazla aktif kraterle kayaların sürtünmesi nedeniyle yoğun volkanik aktiviteye maruz kalıyor.

Europa da benzer ancak daha az yoğun bir etki yaşıyor ve yeraltı okyanusunu sıvı tutuyor. 2012 yılında Hubble teleskopu, Galileo sondası tarafından tespit edilmemiş olan Europa'nın güney kutbundan su buharı emisyonları tespit etti. Galileo'daki manyetometre, Jüpiter'in manyetik alanında ay içindeki elektrik akımlarının neden olduğu küçük anormallikleri tespit ederek Europa okyanusunun keşfedilmesine de katkıda bulundu. Bu, yeraltı okyanusunda çözünmüş tuzların varlığını göstermektedir.

Europa'nın buz kabuğu, yüzeyini kayalık iç kısımdan "ayırıyor" ve yüzeyde gözlenen çatlaklar, gelgit hareketlerinden kaynaklanan izler olabilir. Galileo sondası tarafından alınan spektrumlar, kalsiyum ve magnezyum sülfatların varlığına işaret ediyor. Ancak etki, kendi gizli okyanusu ve demir ve nikelden oluşan metalik çekirdeği olan daha büyük bir uydu olan Ganymede ile karşılaştırıldığında çok daha zayıftı.

Genel olarak, Europa'daki son gözlemler ve keşifler, Jüpiter'in uydusunda yaşamı destekleyen koşulların potansiyeline dair daha fazla kanıt sağlıyor. Bu ilgi çekici gök cisminin gizemlerini çözmek için daha fazla keşif ve araştırma yapılması gerekiyor.

kaynaklar:

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