Dünya Gözlemini ve Uzay Teknolojisini Geliştirecek Son Teknolojiye Sahip İki Uydu Fırlatıldı

Avrupa Uzay Ajansı, Dünya gözlem yeteneklerimizi önemli ölçüde artıracak ve uzay teknolojisini ilerletecek son teknolojiye sahip iki uydu olan THEOS-2 ve Triton'un başarıyla fırlatıldığını bildirdi. Bu ana uydulara ek olarak, yenilikçi CubeSat'lar da dahil olmak üzere bir dizi ikincil uydu da aynı görev sırasında konuşlandırılarak gezegenimize ve ötesine dair anlayışımızı daha da genişletti.

THEOS-2 veya Tayland Dünya Gözlem Sistemi-2 uydusu, Airbus ile Tayland Jeo-Bilişim ve Uzay Teknolojisi Geliştirme Ajansı arasındaki ortak bir çalışmadır. Serideki iki gözlem uydusundan daha büyüğü olan bu gözlem uydusu, Tayland Tarım Bakanlığı'na hayati bilgilerin sağlanmasında çok önemli bir rol oynayacak. Ülkenin tarım sektörü için bilinçli planlama ve yönetim kararlarına olanak tanıyacak şekilde su kaynakları, hava koşulları ve arazi kullanımına ilişkin veriler sağlayacak.

Daha önce FORMOSAT-7R olarak bilinen Triton, Tayvan Uzay Ajansı (TASA) için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu uydu, dünya okyanuslarındaki rüzgar alanlarını hesaplamak için deniz yüzeyinden seken sinyalleri toplamaya odaklanacak. Toplanan veriler Tayvan Merkezi Hava Durumu İdaresi ile paylaşılacak ve tayfun yoğunluğu tahminlerinin doğruluğuna ve yörüngelerinin tahmin edilmesine büyük ölçüde katkıda bulunulacak.

THEOS-2 ve Triton'un her ikisi de güneşle eşzamanlı yörüngelere konuşlandırıldı ve böylece her gün aynı saatlerde Dünya'nın aynı konumlarından tutarlı bir şekilde geçmeleri sağlandı. Bu konumlandırma, zaman içinde doğru ve güvenilir gözlemlere olanak tanıyarak çeşitli uygulamalar için değerli bilgiler sağlar.

Fırlatma görevinde, orta büyüklükteki uyduları alçak Dünya kutup yörüngelerine yerleştirme yeteneğiyle bilinen ESA'nın Vega fırlatma aracı kullanıldı. Ana uyduların yanı sıra on adet daha küçük ikincil uydunun da konuşlandırılması planlandı. Bu uydulardan sekizi için onay alındı, geri kalan iki tanesinin onayı bekleniyor.

Bu ikincil uydular arasında, arazi örtüsü ve bitki örtüsü analizi için değerli verilere katkıda bulunmak üzere küresel bitki örtüsü gözlemleri gerçekleştirecek olan Proba-V Companion CubeSat yer alıyor. PRETTY (Pasif Yansıma Testi ve Dozimetri) CubeSat, Dünya'dan yansıyan küresel navigasyon sistemi sinyallerini kullanarak deniz buzunu ve diğer parametreleri ölçme yeteneğini gösterecek.

Ek olarak, ∑yndeo-1 ve ∑yndeo-2 CubeSat'lar, plazma jet paketi ve ultra hassas manyetik alet gibi yenilikçi teknolojiler taşır. Bu uydular, bazıları ESA'nın gelecekteki LISA takımyıldızında yerçekimsel dalga tespiti için kullanılacak olan en son teknolojiye sahip uzay teknolojilerini test etmek için çok önemlidir.

Ayrıca, Estonya'nın göreve katkısı, Estonya bitki örtüsünü araştıracak ve uzay enkazını azaltmak için bir 'e-yelken' ipinin yörünge içi testini gerçekleştirecek ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir uydu olan ESTCube-2 uydusudur. Son olarak, Dünya Gözlem Araştırmaları için Gelişmiş Nanouydu Sistemleri (ANSER), kirlilik seviyeleri ve zararlı mikroorganizmaların varlığı da dahil olmak üzere su kütlelerinin içeriğine ilişkin değerli bilgiler sağlamak için birlikte çalışan üç CubeSat'tan oluşur.

Yeni fırlatılan bu uydular, Tayland'daki tarımsal planlamadan Tayvan'daki tayfun tahminlerine ve uzaydaki en ileri teknoloji testlerine kadar Dünya'nın çeşitli yönlerini izleme yeteneğimizde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Bu uydular görevlerine başlarken gezegenimize ve ötesindeki evrene dair anlayışımızı genişletmeyi vaat ediyorlar.

Tanımlar:

1. CubeSat: Genellikle her iki tarafı da 10 santimetre olan, küp şeklinde tasarıma sahip küçük bir uydu.

2. Güneş-senkron yörünge: Bir uydunun Dünya üzerindeki aynı noktalardan aynı yerel güneş saatinde geçtiği ve genellikle tutarlı gözlem koşulları sağlayan bir yörünge.

3. Yerçekimi dalgası: Kara deliklerin veya nötron yıldızlarının birleşmesi gibi büyük gök cisimlerinin hızlanmasının neden olduğu, uzay-zaman dokusunda meydana gelen bir rahatsızlık.

kaynaklar:

– Avrupa Uzay Ajansı. (URL mevcut değil)

– Airbus

– Tayland Jeo-Bilişim ve Uzay Teknolojisi Geliştirme Ajansı

– Tayvan Uzay Ajansı