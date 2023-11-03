CubeSats'ın Yolculuğu: Asteroide İniş İçin Test Edilen Yeni Yöntem

Bundan bir yıl sonra, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Didymos asteroitini keşfedecek ikinci insanlı uzay aracı olacak Hera misyonunu fırlatmaya hazırlanıyor. NASA'nın DART misyonu daha önce Didymos'un aycığı Dimorphos'a çarparken, Hera geride bırakılan çarpma kraterini araştırmayı ve gezegenin asteroitlere karşı savunmasına ışık tutmayı amaçlıyor.

ESA'nın Gezegensel Savunma programının bir parçası olarak Hera'nın birincil görevi, DART misyonunun Dimorphos ve Didymos üzerindeki etkilerini incelemek ve bilim adamlarının Dünya'ya yönelik potansiyel asteroit tehditlerini engelleme hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmaktır. Buna ek olarak Hera, Sağlam Balistik İnişler olarak bilinen benzersiz bir iniş yöntemini tanıtan bir teknoloji tanıtım görevi olarak hizmet ediyor.

Minimum yer çekimiyle dönen bir asteroide iniş yapmak birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Her biri yaklaşık 12 kg ağırlığındaki CubeSats, Milani ve Juventus, Hera'ya eşlik edecek ve cihazlarını ikili asteroidin çalışmalarını geliştirmek için kullanacak. Bu cihazlar arasında bir spektrometre, uçucu maddeleri ve organikleri tespit etmek için bir termogravimetre, Dimorphos'un iç yapısını araştırmak için bir radar ve bir gravimetre yer alıyor. Yaklaşık altı ay sürmesi beklenen sınav sürecine kameralar ve radyo ekipmanları da yardımcı olacak.

Görevlerinin sonunda Milani ve Juventus'un Dimorphos'a çıkarma girişiminde bulunması planlanıyor. Glasgow Üniversitesi'nden baş yazar Iosto Fodde'nin "İkili Asteroidin İkincil Noktasında Sağlam Balistik İnişlerin Tasarımı ve Analizi" başlıklı yakın tarihli bir makalesi, CubeSats'ın başarılı bir iniş gerçekleştirmesi için yeni bir yöntem sunuyor.

Sağlam Balistik İniş, motorsuz iniş tekniğini ifade eder. CubeSats, müdahaleci olmayan Chebyshev enterpolasyonu (NCI) tekniğini kullanarak olası durumların zaman içindeki büyüme oranını hesaplar. Bu, iniş yörüngesini optimize ederek çarpma hızlarını ve açılarını sınırlamaya yardımcı olur. Sonuç, geleneksel yöntemlere kıyasla iniş başarısında %20'lik bir artış ve iniş ayak izinde önemli bir azalmadır.

NASA'nın OSIRIS-REx'i gibi karmaşık ve pahalı görevler, asteroit örneklerinin Dünya'ya geri gönderilmesinin önemini vurgularken, makalenin yazarları, temel uzay araçlarının asteroitlere inişinin değerli bilimsel veriler sağladığını vurguluyor. Bu inişler, asteroitlerin iç yapısına ve malzeme özelliklerine ilişkin bilgiler sağlarken aynı zamanda yerinde ölçümlere de olanak sağlıyor.

Yaklaşan Hera misyonu ve CubeSats'ın çığır açan iniş girişimiyle birlikte, bilim adamları ve mühendisler asteroit araştırmalarındaki potansiyel ilerlemeler konusunda heyecan duyuyor. Sağlam Balistik İniş yönteminin sunduğu gelişmiş iniş başarı oranı, gelecekteki görevler için kapıları açıyor ve bu kozmik nesnelere dair anlayışımızı geliştiriyor.

SSS

1. Hera misyonunun amacı nedir?

Hera misyonu, ESA'nın Gezegensel Savunma programının bir parçası olarak NASA'nın DART misyonunun asteroit Didymos ve onun uyducuğu Dimorphos üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlıyor.

2. Sağlam Balistik İniş tekniği nedir?

Sağlam Balistik İniş, CubeSats'ın iniş yörüngelerini optimize etmek için müdahaleci olmayan Chebyshev enterpolasyonu (NCI) tekniğini kullanarak darbe hızlarını ve açılarını hesapladığı, motorsuz bir iniş yöntemini ifade eder.

3. Milani ve Juventus, Hera misyonuna nasıl katkıda bulunacak?

Hera'ya eşlik eden CubeSats Milani ve Juventus, ikili asteroidin çalışmasını geliştirmek için spektrometre, termogravimetre, radar, gravimetre, kameralar ve radyo ekipmanı dahil olmak üzere çeşitli araçlardan yararlanacak.

4. Asteroit yüzeyine inişin potansiyel faydaları nelerdir?

Asteroit yüzeyine inişler, asteroitlerin iç yapısı ve malzeme özelliklerine ilişkin değerli bilimsel veriler sağlar. Ek olarak, yerinde ölçümler bu kozmik nesnelere ilişkin daha fazla bilgi sunabilir.

5. Sağlam Balistik İniş yöntemi ne gibi iyileştirmeler sunuyor?

Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında Sağlam Balistik İniş tekniği, iniş başarı oranını %20 oranında önemli ölçüde artırıyor ve CubeSats'ın iniş alanını azaltıyor.